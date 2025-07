Fer respirar la música

La figura del músic Carles Ponseti Verdaguer es presenta En diàleg establert amb el polifacètic escriptor Victor Gayà. Comença amb un breu capítol on Gayà ens narra com l’any 2000 no coneixia personalment al director musical; un capítol divertit on ja hi és la fascinació, en què entendrem com les espècies no fan al cuiner (ni al mestre en música).

D’aquí torna enrere a situar al músic Carles Ponseti el 1978, i després, a poc a poc, aniran tots dos desgranant i comentant la trajectòria vital. Aquest pas de dues persones que no es coneixen a trobar-los asseguts un enfront de l’altre al domicili del músic no m’acabava de fer el pes, fins que arribada al penúltim capítol –Tríada–, el diàleg es fon en un encontre a tres a altra casa, ara davant la mar, on la mestra de cuina és Mercè Pons, i la conversa filosofa sobre el públic als concerts, la cultura del silenci (i els aplaudiments) i fins i tot l’afectació de la intel·ligència artificial a la música i més enllà.

Mercè Pons, la compositora a qui l’agrupació Studium Aureum que lidera Carles Ponseti ha interpretat i acompanyat en les estrenes d’obres seves, és també l’esposa de Ponseti, i qui ha posat en música dos textos de Víctor Gayà: Rèquiem i Thàlamos. Ella és també qui ens donarà la frase que resumeix la trajectòria que Gayà ha volgut fer sortir a la llum amb aquesta reflexiva i preparada conversa: «La feina que ha fet en Carles, que no sempre es percep bé, és aquesta de construir un estil narratiu en els concerts; crea una narració amb les peces, ho estudia molt, l’ordre, la tonalitat, el caràcter...».

El diàleg s’estructura en nou capítols que recorren la trajectòria com a músic de Ponseti –l’Andante–, des del reconeixement al mestre Antoni Matheu –«aquella espurna va prendre dins mi»– fins al trajecte fet sobretot «observant, cercant, indagant pel seu compte» que el va convertir en el director del seu propi instrument, primer l’Studium Cor de Cambra i ara Studium Aureum, agrupació coral e instrumental que gestiona una fundació pròpia.

La personalitat del músic a més de l’autenticitat i l’emoció que traspua el seu treball, els anys de formació i d’arribada a la direcció, la nissaga familiar –genètica o aprenentatge?– d’avantpassats tan coneguts, el ritme de vida –a Índole– del trull a la introspecció i una soledat farcida de malenconia, i la reflexió sobre la diferenciació entre l’obra i l’autor fins a arribar al silenci, concepte que sorgeix sovint en el diàleg, aquest «aire entre les notes» del títol que dona sentit a la vida feta música de Carles Ponseti, dedicada a «fer respirar les notes acompassadament»; és a dir, a engrandir la música en aquells tres pilars en què l’ha bastida: música coral, d’estil històric i de petit format. Un rara avis on llibertat, soledat i independència l’han conduït a la música com «estímul de transformació, però també d’ancoratge, d’arrelament».