Don Sebastián, un lladre cavaller? O una presentació de llibre ben original

Pere J. Carrió, detectiu en la seva joventut, —a més d’un expert professional del camp de l’educació com ha demostrat ser durant més de cinquanta anys—, ara ens el retrobam com un destacat cronista de novel·la negra, en la que ens ofereix una continuació del gènere de novel·la detectivesca que ja havia iniciat fa un any en unes primeres memòries detectivesques, sobre les malifetes del famós lladre, —que no m’atrevesc a dir-li de «guant blanc»—, Don Sebastián, i que tenia altres cinc membres de la banda. Personatge delictiu molt conegut i recordat a Mallorca per un generació ja ben granada de persones en l’actualitat.

Com molt bé diu l’autor Pere J. Carrió: «En alguns dels casos que vaig escriure surten persones que encara són vives o que bé ho són els seus familiars», fins a tal punt ha resultat espectacularment ben certa aquesta afirmació, quan el dia de la presentació del llibre a Palma, dues persones relacionades amb el nostre lladre, ens contaren a l’autor i al públic present dues històries de pel·lícula sobre el nostre lladre. La primera fou d’una persona ja molt gran, que resultà ser un veïnat de Don Sebastián i que ens manifesta, al públic present, amb gran realisme, no absent d’una certa admiració, com cada vegada que partien de la casa de Son Serra per uns dies, li deixaven la clau a Don Sebastián, per a que en tingués esment, i agregà com a conclusió: «I mai ens va faltar res!».

L’altre persona que va parlar per demanar a Pere J. Carrió que en sabia sobre el tema d’un familiar seu desaparegut, amb una veu entretallada per l’emoció i les llàgrimes, — i que ens va posar amb l’ai al cor de tots els assistents a l’acte—, fou una senyora d’uns seixanta anys, de Manacor, que amb la veu escardada per les llàgrimes i el dolor de rememorar el seu passat i els trists fets, resultà ser la neta de la dona que vivia amb Don Sebastián, i que havia desaparegut aleshores. I que li demanava a l’autor si en sabia algun detall d’on podia estar el seu cos. Amb un gran silenci del públic, el nostre detectiu Pere Carrió li digué que suposaven que havia esta assassinada i enterrada. Però no es trobà el seu cadàver, tot i que el cercaren per la casa de Don Sebastián.

Curiosament, l’advocat defensor de Don Sebastián al judici a Palma, fou l’advocat i procurador en Cortes, Don José Enseñat, que per a més coincidència, fou professor meu de Filosofia i de tota una generació de mestres del pla 1950, a la carrera de Magisteri allà a mitjans dels seixanta. Don Sebastián fou declarat culpable però no condemnat a mort, al no trobar-se el cadàver de la seva companya.

Per acabar, no se sap si Don Sebastián, —tancat la presó del Penal de Santa María—, si hi va morir allà o no.

El cert és que si voleu passar una horabaixa entretinguda amb una novel·la policíaca de la nostra terra, i no de llunyans indrets, teniu a l’abast: Don Sebastián, el lladre cavaller.