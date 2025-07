Passeig de ronda | Ocells

Aquest article bé podria titular-se «The Birds a Bendinat», parodiant la mítica pel·lícula de Hitchcock, en la qual diferents ocells, gavines i d’altres, semblen embogir atacant el personal.

Cosa similar, amb menys violència, naturalment, he pogut veure a la platja d’Illetes, prop de Bendinat, on el rei en Jaume va menjar pa amb alls i poca cosa més.

Horabaixa de juliol, gairebé a posta de sol. A l’arena ja no queden turistes, però sí molts banyistes, treballadors que, acabada la feina a hotels i restaurants volen refrescar-se. Tovallola estesa, pic nic per fer un berenar/sopar i algunes begudes. Les gavines, d’ales grans, baixen a peu de platja per endur-se’n alguna espipellada, sigui de pa, de patates fregides o de pernils variats. Tot val, són animals carronyers. Hi han tornat amb el temps.

Quan jo era petit, les gavines volaven alt i només baixaven quan pensaven que podien agafar un peix que nedava prop de la superfície.

Més tard, a Portocolom, una gavina domesticada es passejava per sobre els molls a l’espera que algú li donàs un peix mort. Crec que li varen posar de nom, Gori, i va morir a causa d’engolir-se un ham. La vàrem plorar (és un dir), ja que es feia estimar. No com aquestes que semblen pensar com atacar per portar-se menjar a la boca, al bec millor dit.

Les gavines d’ara no són com les d’altres temps i menys romàntiques que les que cantava l’havanera de Frederic Sirès fa cent anys i que popularitzà Marina Rosell.

Oh, gavina voladora, que volteges sobre el mar

I al pas del vent mar enfora, vas voltant fins arribar

A la platja assolellada, platja de dolços records

On dia i nit hi fa estada la nina dels meus amors