De nàufrags, salzes i sírfids

Hem arribat al punt de no saber on tenim desats a ca-nostra els darrers llibres llegits o rellegits. Només sabem que, aquells que per la raó que sigui hem deixat a mig llegir, acaben en la llibreria de segona mà del barri, abandonats quasi amb el gest del nàufrag que, ingènuament, llença una ampolla de vidre al mar amb un missatge d’auxili... De jove llegíem llibres de nàufrags, pirates i navegacions. En alguns hi havia ampolles llençades al mar. No és moment de recomanar encara aquesta mena de lectures, “El corsari negre” (enyorat i desmodat Salgari) ni “Els fills del capità Grant” (estimat Verne). Sí ho és de recomanar Els nàufrags del Wager, de David Grann (Ara Llibres, traducció d’Àlex Guàrdia Berdiell), escarrufadora i documentada recreació d’un famós naufragi en les costes sud-americanes del Pacífic en la meitat del segle XVIII.

I com que l’atzar –el desordre malaltís- ens va fer ubicar el llibre de Grann ran de l’Odissea, també en recomanarem la lectura o relectura. Podeu triar la versió clàssica “Novament traslladada en versos catalans per Carles Riba” (La Magrana): “Conta’m, Musa, aquell home de gran ardit, que tantíssim errà, després que de Troia el sagrat alcàsser va prendre...”, o la molt ben actualitzada versió i futur clàssic de Joan F. Mira (Proa): “Parla’m, oh Musa, d’aquell de mil cares, que féu mil viatges quan arrassà el castell i la vila sagrada de Troia”. És, l’Odissea, una lectura o relectura d’estiu, de quan tenim temps, de quan, ran de mar, agombola el va-i-ve arrossegat de les ones en la platja o en la tenassa. I és una lectura de tot el calendari. De tota la vida.

Ara cal llegir “Algun dia, quan ja no sigui perillós, quan dir les coses pel seu nom ja no tingui conseqüències, quan sigui massa tard per exigir responsabilitats a ningú, tothom hi haurà estat sempre en contra”, d’Omar El Akkad (L’altra editorial, traducció de Mercè Ubach). El llarg títol ens provoca una feridora reflexió sobre la nostra complicitat en els crims i en les transformacions criminals dels significats de les paraules que els justifiquen. Parlam de Palestina. D’Israel. Però, no només. Recuperar Montaigne, la biografia inacabada de l’humanista francès escrita per Stefan Zweig (Quaderns Crema, traducció de Joan Fontcuberta), potser calmarà el desassossec experimentat durant la lectura anterior. Zweig ens mostra un Montaigne de pensament lliure en un temps tan convuls com pugui ser-ho ara el nostre. El volum de Zweig és prim. Cap en la senalla, amb la crema solar, les ulleres de vidre fumat, el moneder i el mòbil.

No ens posem seriosos. També és d’aventures marineres (i en terra ferma: va de contrabandistes) “Moonfleet”, de John Meade Falkner (Viena, traduït per Marc Donat), “la novel·la que sempre hauria volgut escriure, però l’únic que vaig poder fer va ser L’illa del tresor”, R. L. Stevenson dixit. És la primera vegada que s’ofereix en català, i cal aprofitar l’ocasió. I ja que revisam aquesta obra mestra de la literatura juvenil britànica, destaquem-ne una altra: la joiosa “El vent en els salzes”, de Kenneth Grahame (Viena, traductor Jordi Arbonès), una meravella amb valors permanents: l’amistat generosa, les excursions amb barca pel riu, l’humor franc, la naturalesa, el misteri inefable que aquesta conté... Cap infant, cap adolescent, cap adult sense aquestes lectures en la memòria! I cap adolescent ni cap adult sense la lectura de “Fut”, de Jim Dodge (Butxaca, 1984, traducció de Martí Sales): hilarant! Un vell, un jovenet orfe i un ànec en són els protagonistes. Els tres són manifestacions de la més autèntica, activa, delirant i divertida bogeria. Lectura obligada, també. Triam a l’atzar, com hem dit.

Retirem tot d’una l’adjectiu “obligada”. Ja ens ho va dir Daniel Pennac fa molt de temps. “El verb llegir no admet l’imperatiu” és la primera frase del seu “Com una novel.la” (Empúries, traduït per Sergi Pàmies). El llibre és vell: de 1992. Però, com que l’hem trobat en aquesta recerca apressada per les nostres prestatgeries domèstiques que ens imposa la redacció del present article, el trobam encara llegidor. Necessari. Potser sense saber-ho Pennac és un deixeble de Montaigne, del relativisme assenyat de l’inventor dels assaigs. Pennac ens parlà del dret a no llegir, del dret a saltar pàgines, del dret a no acabar el llibre (que nosaltres exercitam de cada dia més freqüentment), del dret a rellegir (també l’exercitam creixentment, aquest dret), del dret a llegir qualsevol cosa en qualsevol lloc, i afegim: en qualsevol temps, sigui el juliol sigui el desembre.

Un altre dret hi ha, entre tants, en la literatura: el d’escriure capgiradament una obra que ens hagi fascinat, exercici de molt alt risc per als autors i les autores que s’hi atreveixen. Pot menar al menyspreu (merescut). Assumit el risc, escriure no és per a gent poruga, el resultat pot ser un nou bon llibre. Amb “James”, Percival Everett (Angle Editorial, tradució de Jordi Martin) ha escrit des de l’altra banda del mirall unes altres aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain: “Ara no és Huck, el noi blanc, sinó Jim, l’esclau, qui ens narra i qui ens presenta la societat —bestialment racista— del sud dels Estats Units”. I per acabar: si voleu col.leccionar sírfids, digne passatemps amb inesperades relacions amb molts d’aspectes de la vida, llegiu “El arte de coleccionar moscas”, de Fredrik Sjöberg (Libros del Asteroide, traduït per Marc Jiménez i Petronella Zetterlund). L’editorial celebra, per cert, el seu primer 25è aniversari.