Tothom està d’acord que la flora balear mereix ser protegida i preservada. Però, la coneixem realment? Segurament distingim un pi d’una olivera o una mata d’un romaní, però què passa quan anam més enllà d’aquests coneixements bàsics? Quantes flors som capaços d’identificar? I quantes plantes aromàtiques reconeixem? Per ventura no tantes com ens agradaria.

Àlbum de Flora de les Balears ens permet posar una mica de llum a la foscor i ens acosta les espècies més característiques de la nostra terra amb històries i il·lustracions. Es tracta d’una obra dividida en dos volums resultat d’una llarga planificació, una feina acurada i hores d’investigació que, talment com fan les llavors, ha donat bon fruit.

Els autors, Margalida Llabrés i Vicenç Sastre, biòloga i il·lustrador respectivament amb una llarga trajectòria, han fet un bon empelt per sumar els seus talents i fer brotar aquesta obra, en una fusió entenedora i immersiva de la ciència i l’art.

El que realment fa que Àlbum de Flora de les Balears sigui valuosa i mereixedora d’atenció és la capacitat que té per atreure la curiositat del lector mitjançant la combinació de curiositats amb il·lustracions.

Cada espècie es presenta amb una explicació estructurada que inclou informació sobre el seu hàbitat, característiques i curiositats. A banda de les dades bàsiques, s’hi inclouen anècdotes que ajuden el lector a conèixer i reconèixer les espècies, i també a recordar-les amb facilitat.

Al costat d’aquests textos, els dibuixos combinen precisió i bellesa, un fet que trasllada el lector al paisatge natural de les Illes Balears. Sastre empra diferents tècniques per captar l’essència de cada varietat, des de l’observació in situ fins a la recreació a partir de brots i fotografies. Els seus traços, a vegades en color i d’altres en blanc i negre, aporten una dimensió artística al llibre que el fa encara més especial.

Hi podem trobar dibuixos dels hàbitats més diversos, com ara el bosc, els cims, la garriga, el litoral i les voreres de rius i torrents.

El resultat d’entremesclar aquarel·les meticuloses i textos clars i didàctics és una obra sobre botànica comprensible i entretinguda.

A l’hora d’aproximar-nos-hi, hem de tenir en compte que no ens trobam davant d’un llibre de caràcter científic, sinó que és una obra divulgativa pensada per al públic no especialitzat. Qualsevol lector sense coneixements de flora previs pot endinsar-se en les pàgines d’aquests dos volums i gaudir d’una selecció de 130 espècies, moltes de les quals són endemismes balears.

Àlbum de Flora de les Balears no només és una obra divulgativa. És, talment com ho fa la natura, una invitació a observar i valorar el paisatge vegetal de les Balears amb uns ulls més vius i atents. Les curiositats, històries i il·lustracions ens ajuden a entendre la riquesa del nostre entorn i la importància de conservar-lo.

En definitiva, aquests volums són gairebé un paratge imprescindible per a qualsevol amant de la natura, un viatge visual i alhora didàctic que ens connecta amb la flora de les nostres illes d’una manera original i captivadora.