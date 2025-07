Durant la primera edició de l’encesa de torres i talaies de Mallorca pels Drets Humans, aviat farà 10 anys, es va retre homenatge a Joan Baptista Binimelis i Garcia en el quart centenari de la seva mort. Poc temps després vaig saber, per una conferència de Josep Campillo Galmés, de la misogínia exagerada de l’il·lustre manacorí. I em va saber greu.

Pablo Ruiz Picasso maltractava sistemàticament, física i psicològica les seves parelles i muses. Hanna Gatsby, autora d’un monòleg sobre l’artista malagueny, afirma que l’odia però que, si pensa en el cubisme, llavors no pot fer-ho. L’hoste de Can Sabater -un gran casal binissalamer del carrer Bonaire- afirmava en canvi, reaccionari, que el cubisme és una penitència.

Sabem que les persones presentam (evit aquí la forma verbal som) una amalgama de gens i caràcter propi, de família i entorn que configura el poliedre de la nostra personalitat. En el cas de Llorenç Villalonga i Pons, havien de pesar significativament la professió militar del seu pare i la dèria d’una nissaga aristocràtica.

Can Sabater, en aquell temps propietat de la seva dona, és ara la Casa Llorenç Villalonga. La intervenció museogràfica posa en valor l’edifici com a exponent de l’arquitectura senyorial mallorquina i recrea amb elegància alguns ambients villalonguians de mitjans del s. XX. La visita s’organitza a l’entorn d’un detallat fil cronològic que ressegueix els aspectes claus de la seva biografia: el delicat estat de salut quan era adolescent, els estudis de psiquiatria, l’afiliació a la Falange, les núpcies amb Teresa Gelabert, l’observació d’un entorn senyorial que s’esbaldrega o la gestació de les seves obres cabdals com Mort de dama (1931), Bearn o la sala de les nines (1956) i L’àngel rebel (1961).

Com un lluç que es menja la cua, un caçamosques encalça insectes voladors anant i tornant des d’una branca del lledoner. Torn a la sala del piano. Que Richard Wagner deixàs per escrit idees antisemítiques i que fos un dels músics preferits d’Adolf Hitler ha fet que la seva música sigui maleïda per gran part de la població i per l’aparell oficial del règim israelià. Això no és obstacle perquè hi hagi, allà, una Associació Wagner que defensa que s’ha de separar el fet personal de l’artístic. Jo, en arribar a casa, tornaré escoltar les Re-visions de Palestina de Miquel Brunet Estarellas, una música per a la denúncia, la reflexió i la concòrdia.