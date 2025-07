Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 3 de julio de 2025

Catalina, la cuinera de l’Òpèra

M Vinyes i X. Gomila

Disset

19,50 euros

Na Catalina és un personatge molt estimat en el poble de Binissalem i la seva fama com a cuinera es veu reforçada pel misteri de les seves receptes, el secret de les quals no ha volgut donar mai a ningú. Les té guardades dins una bossa de pell color magrana i ni tan sols els seus fills saben on la té amagada.Aquest llibre és la culminació d’una vida dedicada a la cuina tradicional.

Quan el turisme ens canvià la vida

Joan Rigo Bonet

Documenta

21 euros

En aquest llibre testimonial i revelador, l’autor ens convida a seguir les seves vivències des de la Mallorca rural dels anys cinquanta fins al món del turisme dels setanta i els vuitanta. Amb un estil clar i amè, ple d’anècdotes i de reflexions agudes, hi descobrirem com era el turisme abans de la globalització i conei­xe­rem el funcionament d’un gran operador turístic alemany.

Les decisions de l’Anna

Víctor Díaz y Neus Verdaguer

Rosa dels Vents

21,90 €

Algunas decisiones -que tomamos o que no nos atrevemos a llevar a cabo- pueden marcar nuestro destino. Esa es la conclusión a la que llega Anna, protagonista de la nueva novela de un tándem muy bien rodado -ahí están La noia de la platja (2023) y Desig sobre rodes (2024)-, a la que acompañamos en tres momentos fundamentales de su vida: a los 20 años, a los 30 y hoy, estrenados los 40.

Música acuática

T. C. Boyle

Impedimenta

23,50 €

La primera novela de T. C. Boyle, recuperada por Impedimenta, es una desenfrenada historia ambientada en 1795. Jorge III empieza a perder la razón en las estancias de Windsor, Goya se repliega en su sordera y Beethoven estrena en Viena su segundo concierto para piano. Mientras tanto, en Escocia, un joven médico se embarca hacia África con la obsesión de trazar el curso del río Níger.

Cuando el mar no era azul

Daniel Entrialgo

Espasa

22,90 €

Una biografía del color más misterioso, evocador y singular de todo el espectro cromático. El azul es, actualmente, el color favorito en Occidente, pero no siempre fue así. A lo largo de los siglos, su relevancia social ha ido fluctuando según los distintos gustos y culturas. A través del arte, la historia o el cine, Daniel Entrialgo plantea algunas cuestiones sobre el misterio del azul.

Urraca, Urraquita, Urraquita

Jaime Riba Arango

Dos Bigotes

19,95 €

Con un uso singular del realismo mágico, en Urraca, Urraquita, Urraquita, una de las sorpresas de la Feria del Libro de Madrid, Jaime Riba Arango se enreda en la vida de los habitantes de Ventaquemada. Allí, bajo la sombra del único naranjo de su finca, Doña Urraca Alcolea se ha sentado a esperar la muerte que sabe que llegará el 15 de octubre. Nadie entiende por qué, pero todos cuchichean al respecto.

Memorias ahogadas

María Ángeles Fernández y Jairo Marcos

Pepitas de Calabaza

26,50 €

Memorias ahogadas es una inmersión en las vidas y las historias de quienes, en diversos lugares de España, tuvieron que dejar sus pueblos, tierras y hogares, sus quehaceres, raíces y formas de vida, también sus muertos, debido a la construcción de un embalse. Este libro trata sobre la búsqueda de la memoria, de todas esas memorias ahogadas, y de su reconstrucción a través de la palabra escrita.