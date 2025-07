SI FES UNA LLISTA DE LES COSES QUE M’ESVEREN...

Quedaries bocabadada, esmaperduda i corseca, lectora infidel, perquè entendries que els blaus a l’ànima que ens produeix la vida quotidiana són quasi els mateixos per a totes les persones sensibles, pensadores, solidàries, que lluiten per la pau i la civilització. Crec que fa poques setmanes que ja escrivia paraules en aquest sentit que l’amiga Cathy Sweeney va treure al seu Facebook: «No puc de cap manera, ho assegur, no puc; no puc suportar aquesta violència perpètua, per totes bandes, aquests malentesos arreu arreu, aquesta còlera, sovint justificada, aquesta solitud que converteix l’altre en estranger, aquest odi que creix com una pandèmia, aquest dolor que es multiplica a prop i ben enfora, aquestes guerres assassines, carnisseres, que fan malbé vides i raons, innocents de tota casta (dones, nins, vells, migrants...), aquesta impressió d’acceleració cap a un desastre». Ho torn a repetir. Sí, perquè crec que cal ser redundant en les nostres idees quan la publicitat i el consum del necrocapitalisme és redundant en les seves, que ens volen convertir en un ramat de robots sense pensament propi, sense pensament, que es dediquen a fer feina com a explotats amb salaris mínims, a sofrir les fiblades dels poders que ens volen obedients i consumidors i a malviure per suportar tantes d’indignitats que ens fan malbé l’existència.

Estic trist, dolgut, esverat per tants i tants de fems com ens tiren damunt cada dia per terra, mar i digitalització aèria; estic també content perquè he rebut alguns texts de lectors que m’han aixecat l’ànim. Escoltau: «Tenc quaranta-dos anys. Estic casada amb un fisioterapeuta i sovint la meva vida em sembla buida. Cada vegada que rellegesc alguns dels seus llibres això em puja la moral». «Som una al·lota de vint-i-tres anys. Duc una temporada que per diverses causes em sent molt desgraciada. L’altre dia em regalaren el seu llibre L’adolescent de sal i això m’ha donat aplom i m’ha fet una bona estona de companyia. Moltes de gràcies». Aquestes comunicacions em donen un sentiment d’utilitat molt rar en mi i, fins i tot, una consideració per la meva prosa, la qual cosa també és molt rara. No creis que aquests mots de persones reconfortades amb la lectura dels meus llibres són un dels plers més vius de l’escriptor?

UN ESCAPOLÓ D’UN ESCRIT FET A CONTRACALOR I A CONTRALLUM.

Amara amb totes les llibertats del sentir en punt aquestes línies fetes amb la ploma que escriu dins el tremolar de la marina. Les portes dels retrats estan obertes de pinte en ample i en totes direccions. Mossegades de serra d’un sismògraf de l’esperit revelen cossos, fesomies, gests, caràcters, vestuaris, expressions, secrets, delícies, cansaments, passions, recels, deliris, il·luminacions, ferides, orgasmes, rapinyades, nafres, generositats, desigs, cremades, auxilis, entusiasmes, fracassos, rialles i fervors d’uns humans que diuen a les totes damunt la corda fluixa enmig de l’abisme les fonts íntimes del que són. Epifanies del passat creixen per entremig de les encletxes del trèmolo incandescent: tempestes de vida, ressons de la matèria del creixement, extensions de pell damnificada pel temps plenes de significacions de belleses futures, aromes de perfums inoïts, músiques secretes que regalimen mel i existència, desficis i, sobretot, amors. Amors d’una solidesa de carícies i d’invents, de tactes i de penseres, de saber-se batec i esterilitat alhora, instants que no s’acaben mai. En la fotografia i en la literatura s’empra el mateix llenguatge: l’estil. I repetires: si és lloccomú, clixé, tòpic o estereotip no és estil. Encetat de clarors d’aquest mester artesà de caçar al vol allò que no hi és i fer-ho visible per al món de cada dia. Aquesta era la llavor del prodigi. Escapollar les tendrors endurides per la rutina de la memòria i fer-les vibrar en records nous de trinca, com ombres apagades, com diamants eixuts, com fosques blanques, com platallons negres, com esquers sense carnada, com dimonions d’espires que tornen fum adormit en la imatge eterna i calidoscòpica i obren els universos de la percepció a voler i a les totes. Amb manya i sort, ginys i enginys i aquella fortor fonda que hi posaves, sortiren les aparicions darrere el vidre d’augment que havies bastit amb cura, i totes les enyorances que ni tan sols havies viscut ressuscitaren i les sentires com a teves fins al moll de l’os. Més complexa, fractal i plena de ciències i consciències que qualsevol gravadora del món hi ha l’amor. L’amor ix arreu arreu, per totes bandes i tinta de vida les imatges, els cossos, les neurones i els esperits dins l’aventura arriscada de crear, del teu fet vitenc i ferotge de crear la tendresa. Pintares amb les empremtes d’aquella matèria polaroidenca l’inici i el final, el bressol i la làpida, el non plus ultra de tot el no-res fet estat sòlid. Cada imatge esdevé música a partir del teu cos d’home format d’argila de cada instant i set d’eternitat. Retrat en tu tot el que sé de mi. Retrat en mi tot el que sé de tu. Retrat el que ens és necessari a totsdós.

RELLEGESC ANNIE ERNAUX, UNA ESCRIPTORA MOLT SENSIBLE.

Per què la qualific així? Ben fàcil, la seva obra és d’una força titànica conjugada amb la delicadesa més fràgil, d’una energia vibratòria sensorial conjuminada amb una gelor de ferro. La vaig conèixer a les Converses Poètiques de Formentor i vaig comprovar que la seva vida i l’obra anaven a la par. Ara he passat gust amb la relectura d’Els anys (Angle Editorial), amb una traducció primfilada de Valèria Gaillard, en què l’Ernaux, a partir dels seus records i, sobretot, de la seva biografia, ens dona una visió del món que podem compartir amb tots els sentits. Escrita en passat imperfet, en primera, segona i tercera persona, hi albiram un recorregut de la seva vida des dels anys quaranta, quan va néixer, fins a la caiguda del mur de Berlín, quan ja és mare i àvia. Llibre que, segons l’edat del lector, farà rememorar esdeveniments socials, idees de moda, pel·lícules d’època, fenòmens culturals (el feminisme, la lluita gai, els nous filòsofs, l’acostament al Tercer Món, l’alliberament sexual, el Maig del 68, etc.). Un text entretingut i revelador escrit amb una brodaria de veus en què el singular i el plural es toquen.