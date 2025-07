Cantar per gust

La Coral de Felanitx celebra aquest 2025 els seus cinquanta primers anys de vida. I ho fa programant adesiara activitats i concerts, com el de diumenger passat a Sa Bassa Nova de Portocolom, estrenant partitura de Miquel Brunet, escrita per a l’ocasió i amb la col3laboració d’altres corals amigues i l’Orquestra Lauseta.

El primer dels actes per recordar el cinquantenari fou el que ens presentà el passat mes de març a l’església de Sant Alfons, coincidint amb el mateix dia que es cumplia l’efemèride. I, cosa interessant, amb el mateix programa que va sonar fa mig segle. No amb el mateix director, és clar, però sí amb algunes de les veus que ja participaren en la presentació i que es varen voler sumar. De fet, només na Catalina Antich ha seguit des d’aquell dia. També volgueren unir-se a la festa tres directors que, des del primer moment, ajudaren i animaren Jaume Estelrich, a continuar i a formar-se com a director d’un cor de veus aficionades: Baltasar Bibiloni, Joan Company i Gori Marcús. Cinquanta anys després, el lideratge el porta na Margalida Massutí.

De JaumeEstelrich a Margalida Massutí.

I alguns podreu demanar-vos: No són aquests els llinatges de qui signa aquesta columna setmanalment?

La resposta és clara: el primer director fou mon pare i la persona que ha continuat la tasca és la meva cosina. I n’estic ben orgullós, mancaria d’altra!

De la coral, avui només puc dir que ha seguit una consigna que va fer seva com a lema des del primer dia:

«No cant perquè sia bo

Ni perquè sia dolent.

Cant per dar gust a la gent

I per divertir-me jo».

Enhorabona coral i Molts d’anys!