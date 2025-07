Autocalipsis

En Baleares hay 1.103.193 vehículos, una de las tasas per capita más altas del planeta, triste récord. Daniel Knowles ha escrito Carmageddon, y explora las consecuencias de la (mala) planificación urbana y del modelo de consumo invisibilizador de los efectos de los coches en salud y clima.

Knowles estudió Historia y Economía en Oxford, pero vive en Chicago (en los arancelarios USA) y es corresponsal para The Economist, es decir no es un antisistema, es un observador racional con bagaje internacional. Al grano: la revolución del automóvil ha cambiado muchas cosas, ha acentuado el cambio climático hasta niveles inasumibles, eso sin contar accidentes asociados, muertes y tullidos. Los coches nos han birlado espacio público y han disuelto la movilidad peatonal. El propio auge del mercado capitalista mundializado ha normalizado trabajar a cien km de casa, pero eso no es saludable. Anualmente en este país hay 11.000 atropellos y la contaminación ocasiona más de 3.000 muertes prematuras. De todos es sabido el desquiciante problema de la vivienda, afecta a la mayoría de la población local, y lo mismo pasa con los vehículos privados, durmiendo el 95% en el espacio público. Como analogía es feroz, si ese espacio público fuese destinado a otros usos las islas serían revolucionarias, pero no es así. ¿Ha mejorado nuestras vidas el coche? Knowles plantea lo contrario y lo hace estudiando esta problemática en ciudades dispares como Ámsterdam, Copenhague, Tokio y Nueva York.

Al hilo, Ivan Illich dijo en 1974: El hombre se mueve con eficacia sin ayuda de implementos. Caminando hace su sendero. La locomoción de cada gramo de su propio cuerpo, sobre cada kilómetro recorrido en diez minutos, le consume 0,75 calorías. Comparándolo a una máquina termodinámica, el hombre es más eficiente que cualquier vehículo motorizado, que consume 4 veces más calorías en el mismo trayecto. Con este índice de eficiencia de menos de una caloría por gramo, históricamente organizó su sistema de circulación, prevalentemente basado en el tránsito. Exploró el mundo, creó culturas, sostuvo comercios y, por cuanto podamos saber, no gastó más que el 3,5% del tiempo social en moverse fuera de su hogar o de su campamento. (…) El americano medio gasta más de 1600 horas anuales en su coche, ya sea con este en movimiento o detenido. Aparca, o pretende hacerlo; gana dinero para invertirlo en él y pagar las cuotas; trabaja para pagar el combustible, el seguro, los impuestos y las multas. Así, consume cuatro de sus 16 horas de vigilia en la carretera o reuniendo los recursos para ello.

Tokio y Nueva York no son Mallorca, pero tienen algo en común: reproducen sesgos cognitivos en el diseño de sus infraestructuras urbanas. La mala planificación ha olvidado el papel de los peatones, ha ignorado la teoría de colas que es necesaria para ver cómo las autopistas se colapsan independientemente del número de carriles. Esto va de exceso de coches, punto. Algunas urbes como Ámsterdam, Copenhague han sabido subsanar los errores y enmendarlos. Y en el caso japonés se ha visto que “si no se subvencionan los coches, si no ofrecemos a la gente aparcamiento gratuito y si no permitimos el acceso total a las vías públicas, la gente los usa mucho menos” como apostilla Knowles.

¿Podemos aprender a dejar nuestra enfermiza dependencia del coche? Sí, y puede que eso suponga un cambio más profundo. Los ciudadanos no se merecen un maltrato orquestado tan solo por intereses de multinacionales o de la inercia o de la estupidez. Usa tus pies, la bici, y el bus y da un ejemplo vital. Un paso tras otro, como en otras tantas cosas. En la bici el motor es su pasajero, sé inteligente, usa el corazón.