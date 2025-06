Teju Cole escriu llibres urgents

L’ESTIU ÉS PERFECTE PER LLEGIR

Convertesc el dia en nit. Què vull dir? Tanc en fort els portellons i les vidrieres, de manera que el meu obrador queda a les fosques. I aïllat de la calor que hi ha defora. Encenc els leds del llum que tenc damunt la taula i tot s’il·lumina. He tret un ventilador moderníssim amb diferents marxes i el pos a la meva esquena. Ja estic en posició perfecta per llegir, per escriure, per badocar i per somniar. Et contaré, lectora infidel, algunes de les meravelles que m’enrevolten i que són productores de plers verbals.

Just su-aquines tenc dos llibres d’un escriptor molt singular.

Teju Cole va néixer a Kalamazoo, Michigan, el 1975. Al cap d’uns mesos el varen dur a Nigèria, on va passar disset anys. I es va establir als Estats Units l’any 1992. És escriptor, fotògraf i historiador de l’art. Després del seu debut literari amb la nouvelle Every Day is for the Thief (2007), el 2011 va escriure Ciutat oberta (Quaderns Crema), la seva primera novel·la, que fou guardonada amb el Premi PEN/Hemingway, el New York City Book Award for Fiction i el premi Rosenthal de l’American Academy of Arts and Letters. El motiu que em va fer llegir el llibre va ser una crítica d’Àlex Susanna que era clara i engrescadora i amb la qual estic totalment d’acord, que ens dona una bona visió d’una obra en què un psiquiatre culte, introspectiu i sensible es passeja com un flâneur baudelerià per Nova York, descriu la gran urbs amb una escriptura precisa, i critica el colonialisme i el racisme que ell, pel fet de tenir la pell negra, hi troba. La traducció de Xavier Pàmies és estupenda. Escoltau la lletra de l’Àlex: «Molt de tant en tant apareixen obres diferents que ens afecten d’una manera directa i segons com inesborrable: potser no són més importants ni decisives que altres, però en canvi tenen la facultat d’incidir de ple en la nostra percepció de la realitat. Obres carregades d’una experiència iniciàtica o epifànica. Obres que transpiren un grau extrem de compromís ètic i estètic amb la realitat. Obres de formació, i, com a tals, tan reveladores de les nostres pròpies mancances com de tot el cúmul de potencialitats de què estem proveïts. Obres més arriscades del compte i, doncs, més exposades, però també més convincents si en la seva formalització han aconseguit, com és el cas, encaixar, harmonitzar i retroalimentar totes les fugues —espacials i temporals— que formen, degudament trenades, aquesta gran obertura narrativa que avui us presentem. Potser per això aquesta obra ens convenç tant de la raó de la seva existència: perquè hi percebem un ‘so audible’ que ens acosta d’allò més a la veu del narrador. Algú, però, que vol sortir de si mateix, i sobreeixir, i escampar-se més enllà de la seva escriptura, com només la música arriba a fer-ho». Rodó!

ASSAIGS EN PRIMERA PERSONA

Ara, Teju Cole acaba de treure Papel negro. Escribir en tiempos de oscuridad (Acantilado) i ha passat alguns dies a Barcelona. He sabut que el 2018 va deixar Brooklyn per Boston i fa de professor d’escriptura creativa a la Universitat de Harvard, que cal recordar que ha de lluitar a les totes per mor de les restriccions en matèria de subvencions i així mateix per la denegació de visats d’estudiants estrangers de l’administració Trump. Teju dixit: «el president d’EUA és un home molt i molt perillós. Ara mateix encarna el feixisme i amb el feixisme no s’hi pot estar d’acord de cap de les maneres ni en cap aspecte. El feixisme es dedica a manipular. La situació que vivim professors i alumnes a Harvard és desesperada. La contractació de personal ha quedat molt afectada.»

Papel negro és un conjunt d’assaigs molt i molt seductors. Entres en un text sobre Caravaggio, l’artista incontrolable per excel·lència, i comences a recórrer els llocs d’exili caravaggiescs que són ciutats que tenen port i punts crítics en la crisi de la immigració: Nàpols, La Valletta, Siracusa, etc., i en tots aquests llocs crea una obra nova i veu prejudicis, foscor, complexitat...; parla d’Edward Said, defensor de la causa palestina i autor del llibre Orientalisme; reivindica la força dels quadres de Kerry James Marshall, que pinta dones i homes negres en situacions quotidianes, amb la qual cosa satisfà una part dels espectadors negres; teoritza sobre la negritud i les seves nombroses manifestacions i la funció del color negre a les arts visuals; la vulnerabilitat humana queda reflectida i subratllada en les vides convulses i fugitives dels migrants africans que han sobreviscut a perilloses travessies; recorda la seva padrina nigeriana Mami, que va voler que l’enterrassin amb la túnica que va fer servir per pelegrinar a la Meca quan tenia 68 anys. Dins el seu llibre domina la crítica i l’esperança. Ens diu que en temps d’obscuritat cal mantenir la humanitat ben forta. I, si no existeix, cercar-la, crear-la. Ens diu a les clares que això no és senzill, que costa. Però és el fonament dels moviments de resistència. I també m’entusiasma la seva defensa de la literatura en èpoques convulses. Paraules refugi, paraules lluita, paraules protesta, paraules formes d’amor.

I m’entendreix quan, a una pregunta de l’amic escriptor Jordi Nopca a l’Ara, parla de la importància que el film Vuit i mig de Federico Fellini ha tingut per a ell amb aquests mots: «És una pel·lícula sobre la consciència i el paper dels somnis en la nostra vida. Encara ara em guia. Ara que m’acosto als 50 anys començo a sentir-me interessat per la lleugeresa. Ha calgut que arribàs a la meitat de la vida per adonar-me’n. Continuen preocupant-me les ombres d’aquest món, i n’hi ha moltes, des de les guerres de Gaza i Ucraïna fins a les crisis econòmiques globals. Però al costat de tot això hi ha una lleugeresa que m’atreu... Potser caldria matisar que aquesta lleugeresa no té res a veure amb la superficialitat. El que busco no és una cançó pop de radiofórmula, sinó el dolor que s’amaga rere la senzillesa de la veu d’Ella Fitzgerald.»

Lectora infidel, aquí tens dues llepolies a punt de pastora mia!