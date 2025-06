El títol del llibre que comentarem podria ser «Del Do al Si», ja que es tracta d’un llibre de música. Però com que l’autor és, no un músic a l’ús, no només un músic, és també escriptor, ja està bé això de «De la A a la Z de un pianista», escrit per un savi del piano i de la vida, com és Alfred Brendel, qui acaba de deixar-nos el passat 17 de juny.

Quan encara ressonen, mai més ben dit, les seves notes al piano i per tal de saber quin era el seu pensament sobre la música, recomano aquest llibre que, editat per Acantilado, ens proposa una espècie d’abecedari sobre el què era per ell l’Art.

Com deien les cròniques de l’any 2013 quan es va publicar el llibre, «Brendel, savi, agut, aclaridor i personal, ens presenta un vademècum a través d’un text meravellós, que serveix tant pels amants del piano, com per tots els músics i també pels aficionats».

I don fe que tot això és cert, ja que el vaig llegir en el seu moment i hi he tornat adesiara, per fullejar-lo i per trobar-hi aquella cita o aquella anècdota que sempre reconforta.

Alfred Brendel era persona que sabia enlluernar i seduir a través del teclat. Les seves interpretacions de les partites de Bach, les sonates de Mozart i els impromptus de Schubert són impagables. Però també era un home dotat d’una saviesa extraordinària i d’una manera d’escriure excepcional. De teclat a teclat.

Llegiu aquest petit, i a la vegada també gran, volum (150 pàgines), no quedareu decebuts, estic segur. I després (o al mateix temps, per què no?), escoltau algun dels enregistraments de l’artista. Màgia pura. Brendel per partida doble. O hauria de dir per «Partita» doble?