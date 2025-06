XII: Quan hom parla de viatges és inevitable tenir presents alguns dels referents universals

Diu un proverbi xinès que un viatge de mil milles comença amb una passa. (L’etimologia llatina de la paraula milla ens remet, precisament, a mil passes.) Defensa Jaume Santandreu i Sureda (Camada, 1983) que prefereix foradar la sabata en comptes d’afollar el peu. Tota una declaració d’humanitat, com ho fou la seva vida. I podríem seguir amb les referències dins l’àmbit dels camins fins a completar un any sencer d’articles com aquest.

Quan hom parla de viatges és inevitable tenir presents alguns dels referents universals que han fet fortuna a través de la literatura o de la música. És el cas del Viatge a Itaca que Lluís Llach i Grande musicà d’una traducció del poema de l’escriptor alexandrí Konstandinos Petru Kavafis (que al seu torn referenciava l’Odissea d’Homer). Desconec si l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria coneixia el poema de Kavafis quan, pocs anys després de la seva publicació, feu el seu propi viatge a Itaca. El cas és que quedà captivat per uns paisatges que cap pinzell no podria copiar ni cap ploma descriure.

El testimoni de l’amor de l’Arxiduc per Mallorca es fa palès a través d’aquest museu privat que avui visitam i que inauguraren l’any 1922 Lluïsa Magdalena Vives i Ripoll (filla de qui fou secretari i hereu de l’Arxiduc) i el seu marit, el pintor Antoni Ribas i Prats. Es tracta d’una col·lecció de valuoses peces, la majoria d’elles reunides ja per l’Arxiduc, estotjada en les cases i els jardins de Son Marroig, on sembla que el temps s’hagi aturat. Allà podem, primer de tot, reverenciar els volums d’una grandiosa (en concepte i en matèria) primera edició del Die Balearen, admirar les pintures dels mateixos Ribas (pare i fill), d’Anglada Camarasa, Joaquim Mir i Trinxet o Erwin Hubert, contemplar una bona diversitat de ceràmica grega i collars púnics de pasta vítria o reconèixer el bust en marbre d’un Arxiduc ja major. Fora, sobre les marjades, talment un mascaró de proa, el templet en marbre de Carrara.

Dia 2 de juliol tendrem ocasió, a la sala nord d’aquesta possessió, d’escoltar la sonata per a violoncel i piano que Claude Debussy va compondre, prou malalt, el mateix any que va morir l’Arxiduc (1915), en plena Primera Guerra Mundial. La lleterassa ja ha perdut ja les fulles. Abaix, la penya ciclòpia que arrecerava els Nixe acull encara, més de cent anys després, el niu d’àguila peixatera que cità l’Arxiduc.