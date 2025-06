Igual el nom de David Lazer no vos soni gaire, ara bé, si esmentam el de Jim Henson, igual sí que podeu trobar alguna referència, ja que fou el qui va crear, fa setanta anys, els personatges del que va arribar a ser un autèntic fenomen televisiu conegut com The Muppets, uns titelles que amb el temps (el 1969) varen passar a formar part de Barri sèsam.

Dit això, tornem a David Lazer, qui, com a executiu d’IBM fou l’encarregat de desenvolupar les pel·lícules de gran i petit format d’aquells éssers que han entretingut i format algunes generacions de joves i no tant.

Lazer, que ens ha deixat fa unes setmanes als vuitanta nou anys, va ser productor executiu de molts programes de televisió i era l’encarregat de fer possible que els personatges fets de tela i robes sintètiques interpel·lessin amb els reals, de carn i os. De fet, ell mateix va sortir algunes vegades a la televisió, sempre de manera gairebé tangencial. Una d’elles, segons hem pogut saber a través de les imatges que arran de la seva mort s’han publicat, el dia que la convidada al programa va ser Liza Minnelli.

Una vegada mort el creador, Jim Henson el 1990, Lazer va ser peça clau per mantenir viu el projecte i l’empresa productora, de la qual arribar a ser vicepresident, un càrrec que va ocupar fins a la seva jubilació el 1994.