Un model finit d’un món infinit

CANTARÉ LA COSA POCA.

Em vull fer menut, petit. Em vull no-resar (fer-me no-res). Em vull fer ínfim. Fugir a les totes de la megalomania que ho amara tot. Sentir-me en la insignificança. Miniaturitzar-me. Ser del poble dels lil·liputencs que m’acompanyaren en aquells contes de la meva infantesa. Ser ameba o bacteri o formiga o alè. Vull apoquir-me. Vull ser un mot silenciós. Vull encongir-me. Vull nanificar-me. Vull ser menuderia. Vull esquifir-me. Vull minuscular-me. Vull ser exigu. Vull ser escarransit. Vull detallitzar-me. Vull ser simple. Vull minvar. Vull ser reduït. Vull desinflar-me. Vull microscopitzar-me.

Vull poder dir amb Emily Dickinson: El Finit — moblat / Amb l’Infinit.

ATMOSFERA CARREGADA DE TENSIONS.

No puc de cap manera, ho assegur, no puc; no puc suportar aquesta violència perpètua, per totes bandes, aquests malentesos arreu arreu, aquesta còlera, sovint justificada, aquesta solitud que converteix l’altre en estranger, aquest odi que creix com una pandèmia, aquest dolor que es multiplica a prop i ben enfora, aquestes guerres assassines, carnisseres, que fan malbé vides i raons, innocents de tota casta (dones, nins, vells, migrants...), aquesta impressió d’acceleració cap a un desastre.

Per sort, encara que sigui rar, la llet de la tendresa humana ressorgeix. I de vegades em fer la llum extrema d’una fesomia admirable. I sent una revinglada a l’estómac i un calfred a l’espinada. M’agrada posar deu vegades seguides una cançó, i respirar l’aire verge del dematí, quan em despert, aquest aire de benedicció que sempre m’ha estat tan familiar.

Saps que tothom, la vostra peixetera o el vostre batle, el fiscal perdonavides i cregut o la humil kelly que encara no té els llits que s’alcin, el professor de secundària o la monja de clausura, saps que cadascun se sent tot sol i que té quasi tanta de por de la seva vida que de la seva mort?

El conformisme, la covardia, la ignorància, la uniformització, l’absència de pensament propi ho empastifen tot com unes epidèmies que no volem veure i que ens fan ser robots, teresetes inconscients de l’existència. I la pèrdua de la confiança dels uns en els altres és de les fetes més terribles que vivim sense témer-nos-en.

EROTISME DE LA LECTURA.

Tota lectura està amarada de desig i seria aquest gest del cos (perquè llegim amb els cinc sentits) allò que no es pot anomenar, allò que no es pot dir.

Emperò allò que sé de segur és que hi ha un erotisme de lectura. El desig és allà amb el seu objecte, el llibre, i aquesta és la clara definició d’erotisme.

Un apòleg claríssim d’aquest erotisme lector es troba en un episodi d’À la recherche du temps perdu, quan Marcel Proust ens mostra el jove narrador que es tanca dins el gabinet de Combray per llegir. Escoltau: «Pujava a sanglotar allà dalt de la casa, al costat de la sala d’estudis, davall les teulades, en una petita peça olorosa de l’iris, i que perfumava també un cassis salvatge que havia crescut defora, entre les pedres de la murada, i que passava una branca de flors per la finestra entreoberta. Destinada a un ús més especial i més vulgar, aquesta peça, des d’on es veia durant el dia fins la torre de Roussainville-le-Pin, va servir molt de temps de refugi per a mi, sens dubte perquè era l’única que em fou permès tancar amb clau, a totes aquelles de les meves ocupacions que reclamaven una solitud inviolable: la lectura, el somnieig, les llàgrimes i la voluptuositat». Aquesta descripció proustiana del llegidor és germana de la meva quan tenia tretze anys, i els estius, a ca la meva padrina del Terreno, Joana Payeras Capó, em tancava amb clau en el porxo de devora la terrassa superior de la casa. Era l’hora de la sesta i hi havia un silenci calent, només trencat per les cigales que cantaven al jardí de prop. Feia de la lectura un estat clandestí, separat del món; era un adolescent deportat sota el registre de l’imaginari. Tot el meu plaer era aquella relació dual amb el llibre, aferrat al llibre, amb el nas dins el llibre, amb el cos i l’ànima nedant en el llibre. Allà, en aquella clausura íntima en què es produïa la coalescència, la soldadura celestial entre jo i el llibre, vaig assaborir Rebeca, de Daphne du Maurier, Aloma, de Mercè Rodoreda, el Diari, d’Amiel i de Marie Bashkirtseff, L’educació sentimental, de Flaubert, Solitud, de Víctor Català, La Cartoixa de Parma, de Stendhal, La minyonia d’un infant orat, de Llorenç Riber, Cims borrascosos, d’Emily Brontë, i un llarguíssim etcètera.

En la lectura desitjosa, totes les emocions del cos eren allà, mesclades, enrotllades, nuades, entreteixides. Hi havia la fascinació i el dolor, la voluptuositat i la festa. Tot el meu cos estava tocat per sacsejades i per calfreds.

Em dedicava a descodificar-me sense ser-ne conscient, lletres, mots, sentits, estructures, però mentre acumulava les descodificacions, perquè la lectura és per si infinita, traient el tap de la direcció, posant la lectura en roda lliure, em sentia agafat en un capgirament paradoxal: no descodificava, sobrecodificava; no desxifrava, produïa, amuntegava llenguatges, em deixava incansablement i infinitament travessar pels llenguatges; esdevenia aquesta travessia.

Aquella lectura em feia percebre la multiplicitat simultània de sentits, de punts de vista, d’estructures en un espai estès fora de les lleis que proscriuen la contradicció. Puc donar testimoniatge que allà vaig fer un màster de lluitador per les felicitats. Vaig aprendre a ser feliç!

CONTRA LA FATIGA.

És un home cansat qui escriu. Aristòtil deia que totes les coses humanes són incapaces d’estar en una activitat contínua. I de vegades aquest que escriu (i supòs que també moltes lectores dels mil i un sexes de l’esperit) es pensa que pot fer coses sense aturall, seguit seguit, a les totes. I això no és vera. Caminar dies sencers, passar nits sense dormir o llegir amb atenció hores i hores, fa que t’hagis de confrontar amb el cansament, amb la fatiga. La fatiga és el revers del treball, de l’esport, de la higiene, de la salut, és el no-dit, la manca a partir de la qual es basteixen esperits i cossos sans i productius. Estrès, burn-out, esgotament mental, els segles XX i XXI han vist una extensió del domini de la fatiga que no és aturadora. La gent està esgotada al lloc de treball, a la llar, al lleure i en la vida quotidiana. «La fatiga, feblesa difusa, insatisfacció obscura, insuficiència obstinada, ha esdevingut una de les formes de ser del nostre temps», escriu l’historiador Georges Vigarello en un llibre singular: Histoire de la fatigue. Du Moyen Âge à nos jours (Seuil). A les seves planes fa un recorregut que creua la història del cos i de la sensibilitat, de les estructures socials i del treball, de la guerra i de l’esport i fins i tot de la nostra intimitat. No en conec cap traducció. Recomanadíssim!