Les darreres cançons de Richard Strauss

Si m’ho permeten, els faré una sentida i humil recomanació: escoltin en primer lloc una bona versió del Quartet de corda número 8 en do menor, opus 100 de Dimitri Shostakóvich, escrit l’any 1960. Després facin el mateix amb la composició per a vint-i-tres instruments de corda que enllestí Richard Strauss el 1945, titulada Metamorphosen, i que fou estrenada a Zuric el gener de 1946. I si, com els propòs, capgiren l’ordre natural en el que foren escrites aquestes dues obres superbes, de ben segur que obtindran una millor experiència musical i, sobretot, gaudiran d’una major pau interior, cosa sempre bona si consideram el nostre present, gens encoratjador. Vaja, que transitaran des de la ràbia incontinguda a la més aclaparadora de les angoixes, aquest és el pla de l’audició.

Però, què tenen en comú aquestes composicions, més enllà de la dictadura de les cordes que ambdues representen? Idò que la del rus Shostakóvich fou escrita pel seu autor en veure, amb espant, fins a quin punt havia quedat reduïda a enderrocs la ciutat de Dresde, un cop acabada la Segona Guerra Mundial, i això que el compositor només ho pogué comprovar en persona quan ja feia més d’una dècada que aquesta havia acabat.

Per la seva banda, la composició per a cordes del bàvar Strauss resultà de l’impacte emocional que li provocà veure l’absoluta destrucció del seu estimat Teatre Nacional de Munic, el Hoftheater, esbucat fins l’última pedra a causa d’un bombardeig aliat que havia tingut lloc l’octubre de 1943. Ni més ni menys que el temple consagrat a les primeres representacions del Tristany i del Meistersinger wagnerians i on el seu pare havia exercit durant quasi mig segle com a primer trompa de l’orquestra! Una sensació que portà un octogenari Strauss a dir que allò havia estat la major catàstrofe de la seva vida, per a la qual ja no podia haver cap tipus de consol. Vull pensar, tot s’ha de dir, que no va contemplar l’alliberament de cap camp d’extermini nazi, sigui dit amb tots els respectes que me mereix la figura del compositor d’El cavaller de la rosa.

Hi ha, més enllà d’altres consideracions, moltes maneres de dir les coses i d’expressar sentiments, però el que ens transmeten aquestes dues obres no pot deixar indiferent ningú que tengui a bé anomenar-se ser humà. Un altre dia serà moment de parlar de Dimitri Shostakóvich i el seu drama, avui toca fer-ho de Richard Strauss, coses del guió i, sobretot, del calendari, sempre ple d’efemèrides. No desesperin.

Richard Strauss va viure molts d’anys i, sobretot, va veure moltes coses tot i que, com abans ja he assenyalat, potser no les va saber o voler veure totes. Va néixer a Munic el juny de 1864, quan Baviera encara era un regne, abans que Prússia i el seu canceller Otto von Bismarck enllestissin el procés unificador alemany. Va viure, per això, l’arribada del Segon Reich i la seva desaparició forçada, acabada la Gran Guerra. També va veure la proclamació del Tercer Reich, amb l’arribada del nazisme a Alemanya i l’establiment d’un règim totalitari que segurament l’agafà amb el peu canviat i davant el que tingué una resposta força contradictòria, probablement condicionada pel fet de tenir una nora i dos nets jueus, poca broma. Va patir, en definitiva, els estralls d’una Segona Guerra Mundial que deixà enfonsat el seu món i la seva forma d’entendre la vida. Finalment morí en pau (?) a la seva estimada Garmish, el setembre de 1949, quan la nova divisió d’Alemanya ja era quelcom més que una hipòtesi, per l’inici de la Guerra Freda i ell tot just s’havia salvat pels pèls d’un procés de desnazificació que durà més de tres anys i que no l’acabà d’alliberar del tot d’una sospita de col·laboracionisme que encara avui perdura.

La realitat és que el final de la Segona Guerra Mundial suposà, per a Richard Strauss, l’inici de la seva mort en vida i el començament d’una agonia que, tot i el seu patiment personal, engendrà algunes de les composicions més belles i colpidores de tot el segle XX. Així arribà la dramàtica Metamophosen que abans els he esmentat, però també altres obres força introspectives i plenes de malenconia, com és ara el Concert per a oboè i petita orquestra, opus 144, composicions amarades d’un dolor intens no tant per la proximitat de la seva mort com pel final d’un temps que s’ensorrava per sempre més. És aquí on hem d’encaixar les seves meravelloses Quatre darreres cançons, per a soprano i orquestra, que no són tant un testament estètic i musical, com sovint s’ha dit, com un message in a bottle per a aquell avisat que el vulgui llegir, qui sap quan i on. De fet, el compositor no va viure el temps suficient per poder assistir a la seva estrena, a Londres, ara ha fet exactament setanta cinc anys, el 22 de maig de 1950. Si a aquests quatre darrers «lieds» –Frühling, September, Beim Schlafengehen i la bellísima però encara més trista Im Abendrot, a partir de poemes de Herman Hesse i Joseph von Eichendorff– hi afegim una cançó que havia escrit i regalat a la que tot just havia de ser la seva dona, Pauline de Ahna, el 1894 (Morgen! que significa Demà!, i llavors ell encara no podia imaginar tot el que li quedava per viure), ja tenim tota una maneta de joies musicals que, també a nosaltres, ens podran fer més bo de dur aquests incerts temps de foscor i misèria moral que ens ha tocat viure. Perquè, si ho pensen bé, quin «morgen» ens espera, a nosaltres?