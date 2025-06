Joan Miró i Ramon Llull, cara a cara

A Microcosmos mironià vs. microcosmos lul·lià Montserrat Farràs acara dos grans homes de la cultura catalana: Joan Miró i Ramon Llull. Tot i esser dos personatges separats per quasi sis segles, l’autora hi descobreix una sèrie de paral·lelismes biogràfics, que sobretot ens revelen uns trets psicològics comuns. Llull i Miró foren incompresos en el seu moment, se sentiren desconhortats, toparen amb la ceguesa dels poderosos, visqueren la tensió entre la raó i la follia, foren locals i alhora universals i tengueren un fort compromís amb la terra. Ambdós es caracteritzen per una profunda catalanitat i, alhora, pel fet de ser mediterranis i saber que formaven part d’una cultura mil·lenària. Un i altre són dos catalans universals.

Montserrat Farràs desgrana com Miró construeix un esquema a partir del qual ens explica el món, tal com havia fet Llull. En aquest esquema hi ha una sèrie de recursos i de símbols, que tots dos comparteixen: els quatre elements bàsics (aire, aigua, foc i terra), el valor de les figures geomètriques bàsiques (triangle, quadrat i cercle), la importància de la dona, la idea de bellesa, el simbolisme (els colors, l’escala, la serp, els ocells, els moixos, els cans, els estels, la lluna, etc.), els arbres, les rodes, l’ús de lletres i de paraules, de nombres i d’altres signes, etc. És especialment rellevant el capítol en què Farràs estableix un rerefons lul·lià en la sèrie mironiana de Les constel·lacions, pintada en un moment fosc de la història, amb la visió del cel i del cosmos que tenia Ramon Llull.

Tant Ramon Llull com Joan Miró són, en certa manera, primitius, perquè miren el món, la Creació, i saben que encara hi ha molt per descobrir. Com diu Montserrat Farràs, ambdós es «meravellen». Contemplar, meravellar-se i actuar... són les tres fases del coneixement i de l’obra d’un i altre.

Microcosmos mironià vs. microcosmos lul·lià és un llibre breu i clar, escrit just amb les paraules necessàries, però profund i original. La comparació de l’univers lul·lià amb el de Joan Miró podria haver donat lloc a un estudi complex i dens, però l’autora, com la bona professora que va ser durant molts d’anys, ens ho explica des de la senzillesa i la passió que sent pel tema. La seva intenció és més mostrar-nos uns paral·lelismes que ha descobert que no elucubrar-hi. Sovint ha de recórrer a descriure’ns molts de quadres de Miró que els lectors no tenim al davant i ho fa amb descripcions clares i intel·ligibles que ens permeten imaginar-los fàcilment. El seu didactisme és més que evident i l’eximeix de caure en explicacions complexes i pedants. Fins i tot, de vegades, es permet algun esplai d’humor, com quan, després d’haver-nos parlat dels arbres en un i altre autor, es permet dir-nos: «Entre Miró i Llull varen ‘plantar’ una excel·lent arbreda.»

Microcosmos mironià vs. microcosmos lul·lià és un estudi recomanable a tot tipus de lector, que tant agradarà als amants de l’art com als seguidors del Doctor Il·luminat, perquè l’autora comparteix amb ells dos el valor de la senzillesa i de l’autenticitat.