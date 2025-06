'Hotel Universal', de Joan Llinàs Cuadros: Un hotel massa gran

El món va fer un canvi dràstic, el turisme va entrar a formar part del consum en una bona part d’Europa, de sobte, no viatjaven només les classes més benestants, ho podien fer famílies que treballaven tot l’any per tenir quinze dies de lleure, per gaudir del mar i el sol a la riba mediterrània; paral·lelament és va produir el canvi en la societat que els va acollir, aquells persones que durant generacions no havien experimentat diferències significatives en l’evolució social i econòmica, van aprofitar les oportunitats que la vida els oferia, seguim la petja de tres hotelers, homes com en Jaume que amb la seva companya Cristina, varen fer possible l’Hotel Universal, ell, com tots els homes de camp d’aquell moment, sabien cultivar la terra i construir, elles van entendre l’hotel com una feina més de parar una casa, es van comportar, com amfitrions dels seus ostes, na Cristina una estrangera que va arribar a l’illa per fer de guia, va quedar encisada pels paisatges i els costums que l’acollirien de per vida:

«... però aquells joves decidiren començar a viure del turisme perquè hi havia alguna cosa irreverent i embriagadora en el fet de fer feina en un hotel. Va ser la forma d’aventura que aquells joves se’ls va presentar i no van dubtar.» pàg. 38

Vivíem un sentiment d’amistat en el sentit més pur del terme, en Biel, el sereno, va patir una calumnia, la societat no va seguir l’afer fins al final, va ser més còmode, seguir considerant culpable a en Biel, va entrar de nou al món laboral a l’Hotel Universal:

«Cadascú és ben seu Bielet», digué en Jaume. «Demà pots començar a treballar amb nosaltres de sereno», replicà na Cristina.

Personatges que venien de fora i que immediatament s’estimaren l’indret que els va acollir com en Ramón. Ens ha agradat conèixer l’astut cuiner Bernardi i la seva preocupació i estima cap al cambrer Mateuet.

Als pobles tot era concòrdia:

«Els vells sabien de tot de bon de veres perquè ja havien passat per tot el procés que tu just començaves.» pàg. 77

Tot i això, hi ha diferències ben males de pair quan no s’encaixa del tot:

«I és normal, un fill així en aquell moment... o t’amagaven o t’ensenyaven com ho havies d’amagar.» pàg 79

«...la meva felicitat seria sempre limítrofa i les meves alegries, pur estraperlo a les fosques.» pàg 81

La possibilitat de conèixer personatges del tot inversemblants:

«Gent acabalada però caracteritzats per una senzillesa en la seva forma de viure gairebé minimalista.» pàg. 129

Hi ha un moment que dona veu a un antropòleg, un home que viatja sol, observa i analitza, ens ajuda a entendre i ens porta a la perplexitat:

«Quina enemiga més traïdora que és la memòria. Com juga amb nosaltres per fer-nos éssers melancòlics i nostàlgics.»

També assistim al ritual del berenar dels tres hotelers que hem conegut, ja grans, amb els diners fets, es reuneixen cada setmana, gaudeixen dels plaers ancestrals del menjar i tornen una vegada més a les seves trajectòries, parlen del futur, del que deixaran als fills, de la perplexitat davant el món que s’obre al seu davant, de la transformació, de la complexitat que ha representat la massificació, ells van treballar molt, van fer bé la feina i no poden deixar als seus fills el mateix model, res no es perpetua, just l’extrem oposat del que van viure les generacions anteriors.

El darrer capítol Epíleg de rigor ens presenten un futur que ens porta al neguit, les possibilitats de convivència han canviat, l’ésser humà viu a la seva màxima fragilitat, malauradament tot el que ens diuen ens resulta coherent.

L’autor, Joan Llinàs, ens presenta un període de la història de Mallorca que coneixem de primera mà, el turisme va arribar per quedar-se, va haver-hi un primer moment d’una certa harmonia; actualment s’ha imposat arreu el model de «societat líquida», definició de Zigmund Bauman, els esdeveniments es succeeixen a una velocitat de vertigen i els vincles humans queden afeblits pel fet d’haver d’assumir canvis constants.

El nostre més sincer reconeixement a l’autor, ens ofereix una reflexió del tot necessària, un text literàriament impecable, una recomanació del tot segura.