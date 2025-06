Paraules per a Lia

L’editorial Documenta Balear ha presentat el poemari de Damià Vidal, «L’oracle de la natura», a la Biblioteca Guiem Cifre de Colonya (Pollença). Tres persones han facilitat el desenvolupament del meu text. Catalina Cifre, llicenciada en Pedagogia, gestionà la presentació del llibre, Joan Toni Alemany, diplomat en Ciències Empresarials, s’encarregà del cartell, les xarxes socials i les fotografies i Joana Xamena, professora de Primària, Regidora de la Biblioteca. Agnes Cerdà, llicenciada en Filologia Catalana i docent a l’IES Alcúdia, ha presentat l’autor i el llibre.

Damià Vidal és Doctor en Informàtica. Apart de la seva formació científica i activitat docent universitària com a professor i investigador durant més de vint-i-cinc anys a la Universitat de les Illes Balears, ha publicat la novel·la «El nin sense ombra» i diversos poemaris: «Espines en el cel», «Pinzellades Blanques», «Mar en flames», «Les flors marcides» i «L’abric de la nit». «Rins en temps de pluges» s’està traduint al gallec. «El nin pedrer” narra la vida de l’obrer d’unes canteres, que fou el primer de tot Espanya que estudià dues carreres universitàries i es doctorà a la Universitat de Granada.

El brillant pròleg de Lluís Servera Sitjar ens introdueix al discurs poètic de David Vidal, el qual escolta el clam de la natura, un clam que arriba en forma d’oracle com aquella saviesa de l’oracle de Delfos a l’antiga Grècia. No cerca alliçonar sinó compartir. Per comprendre els objectius del poemari ajuda molt tenir present la cita inicial de les «Arrels de l’arbre exemplifical» de Ramon Llull. Damià Vidal fa dialogar els quatre elements clàssics: aigua, foc, terra i aire. El poeta associa l’aigua al plor. O el pes del foc que tot ho il·lumina però també crema. A l’acollidora disponibilitat de la terra.

Una reflexió sobre la natura des de la saviesa però també des de la humilitat. «L’oracle de la natura» està conformat per poemes en format de sonet amb mètrica medieval.

AIRE

sens tu res no respira

ni parlem els amants de matinada

AIGUA

Immensos oceans guanden ta força.

FOC

Desolats cementiris són quan passes

TERRA

Terra, que dels humans n’ets fidel cuna

i que, desagraïts, molts et maltracten.

L’ecologia i la poètica amorosa, como si d’un perfum es tractàs, també impregnen el llibre.