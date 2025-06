Cantar bones cançons

S’havia de presentar a Binissalem el passat 24 de maig, i hi havien de participar el baríton Tomeu Bibiloni, el pianista Alejandro Calafat, la rapsoda Caterina Bibiloni i l’estudiós Joan Círia, però una indisposició del vertader protagonista de la història va fer que es posposàs l’acte per a més endavant.

Ens referim a la presentació del disc La bona cançó que jo vull cantar, editat per Ona edicions, amb producció impecable de Miquel Brunet, un dels artistes més complets que tenim a l’illa. El contingut del treball no és altra que un grapat de cançons que, sobre poemes de diversos autors, Blai Bonet, Antoni Perarnau, Cèlia Viñas, Óscar Bagur, Jordi Vivet, Sergi Cleofé, Neus Costa i Joan Pons, va escriure Baltasar Bibiloni, un músic que, en aquestes altures no hem de presentar, ja que dir el seu nom és resumir bona part de la història de la composició per a veu feta a Mallorca els darrers setanta anys. Esmentar Bibiloni, de vuitanta nou anys, és esmentar cant, coral i, com en aquest cas que ens ocupa, per a una sola veu. Bibiloni beu de les fonts populars, de les melodies que escoltà de petit, però les fa seves, les recompon i les actualitza. I encara més: crea des d’aquest fons ancestral però també des del no res, ja que la inspiració de tot artista genial no té límits, i Baltasar Bibiloni ho és.

Esperam amb ganes la nova data de la presentació, ara bé, no ens quedem en l’endarrer de saber com és aquest disc, escoltem-lo de bon grat. Segur, i sé el que dic, vos apassionarà.