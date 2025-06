El PP-Vox, conra la llengua i la cultura catalanes

TORNEM-HI TORNA-HI.

Allò que ja sabíem ja està signat. Ha sortit arreu arreu i no és profecia. La lletra i l’esperit de l’acord de pressupost del Govern de les Illes Balears mostren i demostren, literalment i en tots els sentits, l’odi de l’extrema dreta a la llengua i cultura catalanes que el PP assumeix i aprova.

Un consens sobre la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com diu l’Estatut, consolidat civilitzadament per la unanimitat de tots els partits polítics al llarg de quaranta anys esclata en bocins. Queda ben clar per a aquell que encara tengués algun dubte que volen anorrear la llengua catalana en tots els àmbits que puguin: educatiu, institucional, administratiu, en la funció pública i en la sanitat. Lingüicides que volen esquarterar-nos costi el que costi volen que la incultura augmenti, volen destrossar la difícil construcció cultural!

Però aquest Govern de les Illes Balears sembla que oblida que en aquestes Balears queden molts de justs, moltes d’associacions, de sindicats, de grups, i milers i milers de persones de tota la societat dignes, lluitadores i amants de la seva llengua i cultura que rebutjaran amb tots els mitjans possibles aquesta malifeta que ataca frontalment des de l’educació en català (quan la llengua es troba en un estat d’emergència) fins a la cohesió social, més necessària que mai en un temps convuls, ple d’incerteses i autoritarismes.

L’Assemblea de Docents de les Illes Balears ja ha fet un primer comunicat. Vet aquí un fragment de l’escrit:

EL GOVERN PROHENS NO TÉ PARAULA NI VERGONYA. El nostre model lingüístic, en perill, el Decret de Mínims, amenaçat, Prohens ven la nostra escola a canvi de vots de l’extrema dreta.

Els actes ens defineixen molt més que les paraules i el PP ha quedat ben retratat. L’Assemblea de Docents creiem que això és un atac frontal, fruit d’una obsessió patològica. La presidenta Prohens ha accedit a desmantellar la nostra escola per assegurar-se la poltrona i, sense cap remordiment, ha donat a Vox les claus de ca nostra, i ha venut el seu poble per un vot. Una vegada més han deixat ben clar què els preocupa, què els guia i quines són les seves prioritats.

Estem davant d’una total irresponsabilitat i han posat en evidència el que val la seva paraula. El PP sempre s’ha omplert la boca dient que no tocaria el Decret de Mínims i ara resulta que ampliaran l’elecció de llengua a primària i secundària, sense respectar la legislació vigent. A més, es comprometen expressament a modificar la LEIB i anuncien canvis legislatius sense blindar el Decret de Mínims. La senyora Prohens oblida molt fàcilment, quan li interessa, els seus propis compromisos. Ens volen submises, ens trobaran organitzades!

L’OBRA CULTURAL BALEAR FA UNA PASSA CLARA I LLUITADORA.

L’Obra Cultural Balear, a més de protestar per la feta, ha pres una decisió. Escoltau-la: L’Obra Cultural Balear (OCB) ha anunciat que abandonava la Mesa per a la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears després de l’acord pressupostari entre el PP i l’extrema dreta, un pacte que l’entitat qualifica de vergonyós i que considera un atac frontal contra la llengua i la cultura catalanes. El president de l’OCB, Antoni Llabrés, ha justificat la decisió tot afirmant que la rendició del Govern a l’extrema dreta i la cessió de competències i drets lingüístics com a preu polític feien inviable la continuïtat de l’entitat en aquest espai de debat. «La mesa ja no té cap credibilitat. És una farsa», ha dit Llabrés, que critica que, mentre es desplegava un calendari de treball lent i poc clar, es prenien decisions que anaven just en la direcció contrària. Segons l’OCB, el català ha estat emprat com a moneda de canvi per a acontentar una minoria política obsessionada a eliminar-lo. L’acord entre el PP i Vox, denuncien, posa en el punt de mira el model lingüístic educatiu, els usos institucionals i administratius de la llengua i la funció pública. L’entitat subratlla que aquests acords trenquen consensos històrics i reactiven conflictes superats fa dècades.

Llabrés ha recordat que el Govern tenia l’obligació estatutària de protegir la llengua i que no podia agenollar-se davant un programa lingüicida que pretenia destruir-la.

I ha afegit: «És una submissió inacceptable davant una minoria fanàtica.»

El sindicat STEI diu paraules ben justes: «ataquen el cor de la llei de normalització amb una agressió sense precedents a dos objectius de la llei en què el català encara té presència: l’ús progressiu i normal en l’àmbit oficial i administratiu, així com el coneixement com a llengua vehicular en l’ensenyament».

Com a «Indigna submissió» qualifica el sindicat de l’ensenyament UOB la feta i afegeix: «Vox esbandeix tot allò que li fa nosa gràcies a un Partit Popular dèbil i incapaç que, amb l’únic objectiu de mantenir-se al poder, accedeix als deliris persecutoris dels seus socis.»

I la Plataforma per la Llengua, en la veu de Marina Garcias, protesta: «És una agressió a la tasca educativa i al dret de viure plenament en català. Ens hem d’alçar i respondre amb contundència. Volen convertir la nostra llengua i el nostre poble en un record, però seran ells qui acabaran a l’oblit.»

Sala Augusta, seguit de Llengua materna, Sebastià Alzamora / .

SEBASTIÀ ALZAMORA PUBLICA UN DOBLE LLIBRE DE POEMES EXCEPCIONAL

Es titula Sala Augusta, seguit de Llengua materna (Editorial Proa). I amb 60 planes ens dona dos frescos verbals ben vius i emocionants. Al primer ens conta fil per randa, amb paraules alades i amb noms i llinatges, els assassinats dels rojos en la guerra incivil de 1936. És dur de bon de veres! Un música dolorosa i plena d’amor cap a uns lluitadors per la República, la llengua, la cultura i la llibertat que foren morts per uns germans seus que seguien les directrius del dictador Franco. Al segon llibre fa un cant ple de tendresa, d’alegria i d’afecte a la seva mare, rivetera, que li va ensenyar, amb els vou-verivous, les contarelles i la cartilla, la llengua catalana. Uns versos que commouen, emocionen i ens fan entendre per què la llengua materna l’estimam amb tant de fervor i passió. I en una columna de l’Ara, en Sebastià Alzamora també pren partit sobre aquest atac del Govern de les Illes Balears a la llengua catalana, la nostra llengua materna. Escoltau: «El que ha assumit Prohens és una declaració d’odi encès contra els mallorquins, els menorquins, els eivissencs i els formenterers. Una destrossa sense contemplacions de llibertats democràtiques, de drets civils, de polítiques socials i del territori, que pot quedar definitivament trinxat per una desregulació salvatge. I sobretot, un atac frontal contra el català, una obsessió que frega la patologia, amb un plantejament que es proposa l’arraconament i la liquidació de la llengua pròpia. Com va dir bé una de Vox, volem que el PP abandoni els complexos. Tenen raó, només els obliguen a treure’s la careta. Però, així i tot, mai cap president de les Balears, ni tan sols l’estrafolari José Ramón Bauzá, havia caigut tan avall com la catalanoparlant Prohens.»

Vergonya, presidenta Prohens, vergonya!