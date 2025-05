Una mirada experta

L’autor d’aquest llibre és expert en investigacions històriques, especialment sobre patrimoni de fortificacions. La seva passió per aquest tema el va dur a fundar i presidir una associació a qui aquesta Comunitat li deu molt: el Grup d’Estudi de les Fortificacions Balears (GEFB).

La mirada de n’Àngel és experta, documentada; però, a més, aconsegueix despertar l’interès de persones no enteses, però a qui poden arribar a fascinar les construccions objecte dels seus estudis (talaies, fortaleses, castells i torres) moltes d’elles a la costa i que integren el nostre paisatge i la nostra petjada història. És el meu cas.

Una passejada pot ser una bona lliçó d’història, ens diu Vicenç Sastre al pròleg d’aquest llibre. També ens recorda com la costa de la nostra illa no ha estat sempre un lloc amable, on estar a gust i divertir-se amb un capfico o per ser explotada urbanísticament. Al contrari, era considerat un indret per on podien arribar perills.

Àngel Aparicio, efectivament, ens explica com de la mar arribaven cultura i comerç, i per tant riquesa; però també espoli, incertesa i agressions. El cors i la pirateria obligaren a arbitrar mesures per protegir-se, tant a les travessies marítimes com a terra, ja des de la Baixa edat mitjana. Més tard, les pressions de les armades francesa i anglesa obligaren a construir a Alcúdia torres i bateries de defensa.

Què són d’importants, els documents i els arxius... Gràcies a ells i a saber utilitzar-los i entendre’ls, Àngel ens il·lustra sobre el context històric amb profusió de detalls, aconsegueix esbrinar tots els secrets de les construccions defensives, els seus perquès, el quan i el com de la seva creació, les seves funcions i moltes curiositats i anècdotes com els doblers de cada despesa, de cada lloguer de carro i de bístia i de barca, de les hores de vigilància a peu o de les rondes a cavall, de les armes amb les quals guarnien les instal·lacions... Tot ben magre!, no vos penseu... Però era el signe dels temps.

Aparicio cita investigadors com Rosselló Bordoy, Pere Alcàntara Penya i Pedro Ventayol. Ens explica l’origen del topònim Aucanada, Rafal de les Pedres Blanques.

És gairebé un llibre d’aventures amb «guardes secretes». El temps de segar era el més perillós, per mor de les incursions. Són desenes, els apunts d’Àngel Aparicio sobre els sous que cobraven i qui desenvolupava la tasca de vigilància. Eren dietes per jornades de dia i de nit. De cordons sanitaris en època d’epidèmies. S’havia de propiciar l’aïllament per a que cap vaixell, mercaderia o persona desembarcàs sense permís. Barraques per resguardar-se...

Llegint aquest llibre aprendran sobre una època històrica llarga, des del s. XIV fins al XIX. També es parla una mica, com no, de corrupció, quan s’argumenta la desaparició del cos de guardes pel fet que en comptes de ser un cos repressiu afavorien els contrabandistes.

Aquest publicació és un esglaó més en la lluita per aconseguir la recuperació de la bateria d’Alcanada, descoberta per membres de l’equip tècnic del GEFB, que ha aconseguit engrescar a l’Administració començant per l’Ajuntament d’Alcúdia que ha publicat aquesta obra, Estam d’enhorabona.