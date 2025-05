L’exemplar d’aquest suplement que teniu a les mans, és el número 1252 des de la seva creació.

Des d’aquella primera entrega i fins ara, cada dijous, si descomptam els del mes d’agost en els qual no es publica, aquestes pàgines han intentat mostrar part del panorama editorial en particular i cultural en general, amb atenció especial al de Mallorca.

Primer com a Bellver i des de fa uns anys com a Bellver en Abril, per aquest suplement han passat ressenyes i comentaris que han ajudat a mostrar i a difondre algunes de les propostes que s’organitzen i es porten a terme. Escrits que van signats per persones que saben del que escriuen, articulistes que, dijous rere dijous, prestigien aquests fulls.

Portada Bellver 500 y 1000 / DM

Com a coordinador del suplement no puc fer més que donar les gràcies al planter de col·laboradors, que, sense cap mena de dubte, és de gran nivell. A tots ells, de part de la direcció del diari i meva, moltes de gràcies.

Tampoc no podem deixar sense esmentar els coordinadors que m’han precedit, sense ells, el número 1252 no existiria. També gràcies.

I encara una cosa més: tenim un equip de disseny que és el millor possible. La maquetació de Bellver és moderna, atenta a cada època i del tot impactant.

Gràcies també, amics lectors que ens seguiu, gràcies per la fidelitat. Sense vosaltres, no tendria sentit sortir cada setmana. De veres que és el saber que ens esperau, el que ens fa intentar superar-nos.

Molts anys a tots.