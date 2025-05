Llibres retrobats

«Desde que existe el libro nadie está ya completamente solo, sin otra perspeciva que la que ofrece su propio punto de vista, pues tiene al alcance de su mano el presente i el pasado, el pensar y el sentir de toda la humanidad.»

La nostra experiència té a veure amb el que hem viscut i el que hem llegit, l’autor recorda el moment en que va prendre consciència d’aquesta realitat:

«... nuestro mundo interior se va tejiendo con ese otro mundo visible y, al mismo tiempo, invisible de los libros.» pàg. 9

Ens parla del conte popular, de l’universal, els temes i les formes presents en les diferents cultures, porten a exercitar la imaginació dels infants i el gaudi dels adults, quan els transmetem, com ho van fer amb nosaltres, escoltar la narració ens forma, escoltar la paraula, els records, les cantarelles dels majors que ens han precedit constitueix un aliment del tot vital.

Ens parla i ens ajuda a llegir els clàssics, Goethe, Rilke, Roth, Thomas Mann... també d’autors de la literatura universal, els seus comentaris ens porten a la necessitat de la relectura, tenim la sensació d’haver assistit a la lliçó magistral d’un professor predilecte, tornarem a Rousseau, Stendhal, Balzac, Goncharov, Byron, Whitman, Joyce, Dostoievsqui, Gorki.

Encuentros con libros, Stefan Zweig / .

A l’epíleg ens diuen que des dels quinze anys «habia estudiado todas las historias de la literatura de principio a fin, con la intención de escribir una», no ens ha deixat una història de la literatura, però si una obra de la qual no podem prescindir, assaig, memòries i narrativa, la capacitat per fer-nos arribar la vida dels altres, les seves biografies de personatges claus a la història de la humanitat.

Un llibre que és un manual a consultar quan aprofundim en un autor o una obra, per tant, sempre hi tornarem.