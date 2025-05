Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 29 de mayo de 2025

La pell recorda

Joan Manuel Homar

El Gall

12.50 euros

“Allò que hi ha de més profund en l’home és la pell”, escrivia Valéry. I, en aquest sentit, el títol d’aquest conjunt de poemes evoca la intensitat de la memòria, metafòricament epidèrmica. El llibre presenta una modulació temàtica que manté una continuïtat amb els dos llibres anteriors de J. M. Homar, amb temes que retornen i que s’entrecreuen i s’interpel·len mútuament.

La pell recorda, Joan Manuel Homar / .

Príap a l’illa en blanc

Bartomeu Ribes

Edicions Aïllades

12 euros

Una recerca de la necessitat de separar els prejudicis de les bondats de l’escriptura aplicada a la poesia. I com la poesia no és altra cosa que una manera força sublimada de pensar i de viure, penso que escrivint el llibre he viscut una mica millor, o com més volia fer-ho. Per tant, aquest volum, “Priap a l’illa en blanc” és un llibre de pistes sobre com hem arribat a ser com som.

Príap a l’illa en blanc, Bartomeu Ribes / .

Autobiografia d’un exhome de color

James Weldon Johnson

Clandestina

20 euros

El autor de esta novela, publicada de forma anónima en 1912, fue el primer letrado negro que accedió al Colegio de Abogados de Florida y un gran defensor de los derechos civiles. El protagonista es un hombre que se debate entre la comunidad blanca, que lo ve como uno de los suyos por su piel clara, y la negra, a la cual pertenece, y que finalmente renuncia a su identidad para tener una vida más fácil.

Las bibliotecarias del frente

Janet Skeslien Charles

Navona

24,90 euros

Inspirada en hechos reales, Las bibliotecarias del frente es la historia de un grupo de mujeres que desafió los límites de lo posible durante la Primera Guerra Mundial. Nueva York, 1918. Jessie Carson decide abandonar la tranquilidad de la Biblioteca Pública de Nueva York y cruzar el océano para unirse al Comité Americano para las Regiones Devastadas de Francia, fundado por la visionaria Anne Morgan.

La ballena azul

Raúl Quinto

Jekyll & Jill

20 euros

Vivimos un tiempo en el que verdad y mentira se diluyen, construyendo mundos paralelos a través de campañas de desinformación, teorías conspiranoicas y bulos. Es la expresión del terror actual y de ella parte La ballena azul, que toma su nombre del juego viral que segó la vida de varios adolescentes en la década de 2010 y ofrece una crítica a esas herramientas de manipulación usando sus armas.

Hilos de vida

Clare Hunter

Capitán Swing

12,95 euros

Hilos de vida es una crónica de identidad, protesta, memoria, poder y política contada a través de la costura. Clare Hunter teje su propia narrativa mientras lleva al lector a lo largo de siglos y a través de continentes para celebrar la belleza y el poder milenario, universal y poco explorado de la costura. Un libro evocador y conmovedor sobre la necesidad que tenemos de contar nuestra historia.

Cuando viajar era descubrir

Fermín Bocos

Almuzara

21,95 euros

Desde los mitos de Ulises hasta las proezas de los exploradores del siglo XX, en este libro Fermín Bocos homenajea a los grandes viajeros que desafiaron los límites de su tiempo. A través de relatos muy documentados, el lector se sumerge en las hazañas de figuras como Alexander von Humboldt, Lady Hester Stanthope, Patrick Leigh Fermor, Annemarie Schwarzenbach y Wilfred Thesiger.