A favor de Llompart i contra el català és esquizofrènia

Dues notícies.

Samuel Beckett diria davant aquesta feta que et contaré, Lectora atenta dels mil i un sexes de l’esperit: Quina rara casualitat i quina estranya coincidència!

Anem per parts. Dia 23 de maig de 2025 fa cent anys que va néixer l’homenot, amic i poeta, Josep M. Llompart de la Penya, i es celebra un acte organitzat per l’Institut d’Estudis Baleàrics a Ca n‘Oleo en què el conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, Jaume Bauzá, fa un discurs on posa dalt de tot la figura Llompart i el seu currículum per la llengua i la cultura catalana. Defineix Llompart com un arquitecte de la consciència cultural, una veu i una ploma al servei de la llengua catalana i el territori, autor d’una poesia carregada de compromís. Un home que va entendre que la cultura no és un luxe sinó una eina carregada de cohesió i creixement i que va crear ponts entre generacions i territoris. Un poeta que va saber veure que la cultura catalana és un tresor que es cuida i que hem de cuidar cada dia, un símbol vigent que ens fa sentir orgullosos de la llengua catalana, de les nostres arrels i de la nostra terra. I ha afegit que defensar la nostra llengua i la nostra cultura és defensar la dignitat del nostre poble i la nostra història. Ha remarcat que tenim una història rica i un futur ple de reptes. I per acabar s’ha compromès a difondre el llegat de Llompart com a patrimoni viu.

Aquest discurs tan políticament correcte dins el centenari del poeta a l’Any Llompart no s’avé amb una altra feta que dins l’estat d’emergència lingüístic on es troba la llengua catalana a les Balears encara em sembla més brutal i terrible.

Escolta: «El Tribunal Constitucional espanyol ha desestimat el recurs contra el decret llei del govern balear que elimina l’exigència de coneixements de català per a treballar al sistema públic de salut de les Illes Balears. El recurs, promogut per l’Obra Cultural Balear, el van presentar més de cinquanta diputats del PSOE i de Sumar, que argumentaven que la norma vulnerava l’article 86 de la constitució espanyola i el 49 de l’Estatut d’Autonomia.

L’eliminació del requisit de català en l’accés a la sanitat pública era un dels punts de l’acord de governabilitat entre el PP i Vox a les Illes Balears. La mesura, inclosa en un pla d’actuacions urgents per a captar i fidelitzar professionals sanitaris, va ser una de les primeres que va aprovar el nou govern.»

Crec que si fos viu l’amic i poeta Josep M. Llompart ploraria llàgrimes de sang davant aquesta sentència del Tribunal Constitucional Espanyol que elimina el requisit de conèixer el català al sanitaris. I lluitaria amb totes les seves forces com totes les persones que estimam la llengua catalana perquè el català fos un requisit necessari per atendre als malalts de les Illes Balears. L’amic Llompart ens ensenyà que el país el feim nosaltres, no els altres. Aquest poeta que era un exemple viu de bondat i de saviesa, d’honradesa i de valentia, de coherència i de combat ens repetiria que cada ciutadà és responsable del destí de la col·lectivitat, que hem d’assumir la nostra part de responsabilitat i no ens hem d’acovardir davant aquestes forces de la ignorància i de la maldat que ens volen homogeneïtzats, robotitzats i consumistes, sense pensament propi ni dignitat. Però avui l’OCB ha emès un comunicat per aclarir la interpretació del pronunciament del TC. Segons l’entitat, el Tribunal Constitucional encara no s’ha pronunciat sobre el fons del recurs, sinó únicament sobre un aspecte formal: si era possible regular aquesta matèria mitjançant un decret llei o no.

Un Govern de les Illes Balears esquizofrènic ens comanda. Els milers i milers de justs ho sabem i lluitarem sense atur pels nostres drets lingüístics i culturals amenaçats per totes bandes. La millor opció seria que el Govern de les Illes Balears defensàs a les totes els drets lingüístics dels ciutadans de les Balears que estyan per damunt les ideologies i no apostàs per trepitjar-los-els. Vergonya, cavallers, vergonya!

El PP i Vox s’oposen a la oficialitat del català a la Unió Europea.

Aquesta és la cirereta del pastís d’avui, 27 de maig de 2025. Un dia històric per la incorporació del català a Europa. Acab de llegir a diversos diaris i escoltar a la ràdio que Alberto Núñez Feijóo ha telefonat a diversos líders europeus de la seva família política per frenar la oficialitat del català. Els populars han activat la bona relació que tenen amb el Partit Popular Europeu, a través de la número 2 de Manfred Weber, la catalana Dolors Montserrat, perquè els governs que tenen arreu de la UE s’hi posicionin en contra. El dirigent del PP català Santi Rodríguez ha destacat que existeix una casuística que explica l’oposició frontal del seu partit a l’oficialitat del català a la UE i, alhora, les trucades que s’han produït per part d’alts dirigents del partit com el mateix Alberto Núñez Feijóo. En la votació d’aquest dimarts al PP no només li pesa la seva ideologia a favor de l’Espanya uniforme, sinó que també veu l’oportunitat de debilitar Pedro Sánchez. Per la seva banda, el portaveu de Vox, José Antonio Fuster, ha explicat els contactes dels populars: «El PP ens ha trucat a nosaltres perquè ells són inútils». Així, ha explicat que «el PP no té capacitat d’influència al PP europeu» i tot i que «sembla que entén que això de les llengües regionals és absurd. Es posa en contacte amb nosaltres i diu: «Mireu a veure si vosaltres que teniu contactes...», ha relatat. Vox ha estat treballant amb socis del seu partit europeu, Patriots, que comparteix amb el mandatari hongarès Viktor Orbán, o «aliats com Germans d’Itàlia i la figura de la primera ministra Giorgia Meloni per frenar aquest disbarat» de l’oficialitat de la llengua catalana. Queda clar i català que la identitat espanyola és monolingüe! Vergonya, cavallers, vergonya! I patètica indignitat!