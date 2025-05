El divendres 21 de març, la llibreria Embat de Palma va acollir la presentació de “Josep Canals i Gomila (1922-2022) El darrer excursionista clàssic de Mallorca”, la nova obra de Miquel Rayó. Aquest llibre recull la trajectòria d’un home extraordinari, un referent per a l’excursionisme a l’illa, que va dedicar més de set dècades a recórrer i estimar les muntanyes. “Un home meticulós, intel·ligent i apassionat per l’excursionisme i pel paisatge de Mallorca”, el defineix l’autor. Per a molts dels qui el conegueren, simplement era Don Pep.

L’acte va comptar amb la presència de la seva filla Catalina, en representació de la família. L’autor ha dut a terme una recerca minuciosa basant-se en els arxius personals de Canals, facilitats generosament per la família, per reconstruir la seva vida amb rigor i sensibilitat. L’obra també aprofundeix en la definició de l’excursionisme clàssic a Mallorca. Aquell que es practicava, de manera generalment associativa, des de finals del segle XIX fins a fites emblemàtiques com la primera travessia de Sa Fosca el 1964 o les primeres escalades als anys setanta.

Josep Canals i Gomila ens va deixar als cent anys, després d’una vida dedicada a explorar la Serra de Tramuntana i a transmetre la seva passió per la muntanya. Però el seu llegat no només es troba en els cims que va coronar, sinó en el valuós patrimoni documental que ha deixat: més de 400 itineraris detallats, fotografies i altres materials que ara, gràcies a la ploma de Miquel Rayó, surten a la llum per mostrar la seva contribució a l’excursionisme.

El llibre ens convida a acompanyar Don Pep en la seva primera excursió, amb només cinc anys, i a descobrir com la seva família el va vincular des de ben jove a l’activitat excursionista. Seguirem la seva trajectòria des del grup excursionista del Fomento de Mallorca fins al GEM, passant per S’Espelma i el Grup Excursionista Teix. També coneixerem la seva devoció per la festa de Sant Bernat de Menthon, patró dels muntanyencs, i el seu paper fonamental en la col·locació de la creu capellà al Puig Major el 1955, un repte logístic i físic que marcà una fita en l’excursionisme mallorquí.

A través de la seva història, el llibre també ens mostra com els canvis socials i culturals de Mallorca influïren en la seva manera de viure l’excursionisme. La presentació va esdevenir un emotiu recordatori que les vides ben viscudes, com la de Don Pep, continuen inspirant noves generacions d’excursionistes.

L’obra ha estat publicada per Lleonard Muntaner Editor, fidel al seu compromís amb la memòria i la cultura de muntanya. La presentació s’emmarca dins els actes de celebració del 50è aniversari de la llibreria Embat i va comptar amb una introducció feta pel qui signa aquesta crònica, col·laborador de Foravila i excursionista.