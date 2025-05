Mosaics petits

Escriure és per a mi, abans de tot, fer.

Ho sabia de sempre però mestre Paul Valery m’ho va recordar en un dels seus fragments carregats d’intel·ligència. Escolta, lectora distreta: «Et si l’on me demande ce que j’ai ‘voulu dire’, je réponds que je n’ai pas voulu dire mais voulu faire, et que c’est cette intention de faire qui a voulu ce que j’ai dit.» («I si em pregunten què ‘volia dir’, responc que no volia dir sinó que volia fer, i que va ser aquesta intenció de fer la que va significar el que vaig dir.») Queda clar i català?

Les llistes em duen pel camí dels plers desconeguts.

Feia llistes de coses inexistents, llistes llargues, envitricollades, inaccessibles, formoses, plenes de meandres i satèl·lits, de tempestes d’estiu a la tardor i de tardors amb electricitats forcades, de ferotgies tan dolces com l’aiguamel, de postes de sol i de migracions fracassades d’ocells desapareguts; llistes de cases, de monuments, de personatges de la ciutat que em constitueixen, llistes d’ulls que recorden coses, llistes de la combinatòria de les mil i una peces que apareixien als focs artificials de les festes de la infantesa, llistes de mots que desperten les idees, llistes d’interrogacions i de dubtes, llistes d’estímuls, de pretexts (cartes trobades, quaderns recuperats, dietaris perduts, postals antigues, epígrafs de tombes, etc.); no hi havia manera d’aturar-me, allò era un no acabar mai mentre s’acaramullaven les llistes de les inexistències dels bibelots, dels fantasmes del futur, les evocacions que no havien existit mai, de l’or del temps acabat, dels deliris més reals impossibles, de les convencions més absurdes, de les revolucions que no s’assemblaven a cap notícia falsa per imaginativa que fos, les fetes comunes de cada dècada apareixien sempre seguit i es tapaven a balquena, les repeticions de cada instant em deixaven estormiat; tot m’anava de meravella per escriure aquella llista infinita que em despertava, em feia molt de bé, em ressuscitava, em donava vida a les totes.

L’agonia del moment present que es desintegra en el passat.

Podria ser això una definició de la fotografia? O les paraules de Sant Agustí quan diu: «Si concebem un punt en el temps, és només aquest punt el que es pot anomenar ‘present’, i aquest punt es transporta tan ràpidament del futur al passat que no té cap extensió de durada. Perquè si tingués alguna extensió, es dividiria en passat i futur; però el present no té extensió».

Cal pensar-ho a poc a poc.

Llegir tostemps.

No m’atur de passar-me per la vista molts de llibres. Ara desitjaria fer una repassada ràpida que fes servir l’oralitat per explicar algunes de les meves lectures. Però no tenc cap tecnologia que pugui ajudar-me per la qual cosa, lectora atenta et faré cinc cèntims de les obres que consider més imprescindibles de les novetats i llepolies que omplen les nostres llibreries. La campana (Edicions de 1984), d’Iris Murdoch, en una traducció extraordinària del poeta Jaume C. Pons Alorda. No ho oblideu, el bon traductor és un creador! La història sembla molt clàssica de la novel·la victoriana (realisme gòtic, ambient foraviler, elements dramàtics variats, un poc de comicitat), emperò el que resulta nou de bon de veres és el tractament dels personatges enxarxats en problemes de consciència quotidians que la Murdoch descriu amb tots els seus sabers d’alta volada. Paul i Dora Greenfield són una parella embastada que s’aguanta amb quatre fils. Ell és un home madur, estudiós i donat a l’ira. Ella és molt més jove, mandrosa i capriciosa, insegura, bondadosa i sensual. Des de les primeres frases del llibre podem tenir la clau d’aquest unió: «La Dora Greenfield va abandonar el seu home perquè li feia por. Va decidir, sis mesos després, tornar amb ell pel mateix motiu.» El debat sobre la sexualitat, l’origen de la moralitat, la confrontació entre les pulsions carnals i religioses, el suggeriments de fets sobrenaturals, el gust pels diàlegs, la gràcia per col·locar els personatges en enjòlits i embulls, la densificació narrativa que crea aquesta novel·la d’una escriptora ben analítica de les dimensions morals es poden considerar alguns dels trets més apassionats per damunt una intriga que també empeny tostemps el lector per la riquesa dels personatges, sien principals o secundaris. Ben sàvia i entretinguda!

Portada del llibre: Tots els contes, Hans Christian Andersen / .

Un llibre per a grans i petits són Tots els contes. Hans Christian Andersen (Adesiara) que consta de 160 contes i té mil sis-centes pàgines dividides en dos volums. Han estat traduïts esplèndidament del danés durant vuit anys per Henrick Brokdorff i Miquel-Àngel Sànchez i van acompanyats d’unes atractives il·lustracions del segle XIX de Vilhelm Pedersen i Lorenz Frølich. El llibre duu un epíleg aclaridor de l’escriptor Jordi Nopca. «La Reina de les Neus», «La Sireneta», «L’intrèpid soldadet de plom», «La Fada del saüc», «La Princesa del pèsol» o «El Príncep malvat», entre tants i tants altres personatges, són irrefutablement patrimoni universal de la humanitat. Mestre insuperable a l’hora d’harmonitzar les rondalles i el folklore nòrdics amb els aspectes més actuals del seu temps, tot amanit amb una certa concepció romàntica de la natura i del món, Andersen (Odense, 1805-Rolighed, 1875), va entrar de ple dret en la història de la literatura amb aquesta magna obra. Una obra que ara es consideraria no gaire políticament correcta, però que haurien de llegir els nins i els adults perquè encara que els contes de fades tenen idees i detalls que ens podrien esgarrifar estan plenes d’aventures, d’imaginació i de fantasia que desperta un món d’emocions, d’afectes, d’exemples i de vides que formen part de la narrativa clàssica europea molt connectada amb les nostres Rondalles. Hi ha contres tràgics, altres amorosos, altres truculents, altres fantasiosos, alguns lacrimògens, de fades, però tots duen la llavor de la invenció i l’exploració que ens entreté i ens ensenya alhora. Jordi Nopca ho diu ben clar: «Quan s’endinsin en els relats, els lectors es trobaran amb un Andersen que potser no acaba d’encaixar amb el record de la infantesa. Hi ha una operació encara activa d’amputar la foscor dels contes de fades per no enfosquir les ments dels joves lectors. Ha passat i continua passant en moltes de les adaptacions de l’obra d’Andersen.»

Aquí tendreu la bona i completa traducció en català d’un clàssic que té una lectura inacabable i una relectura gustosíssima. Un llibre que hauria d’estar present a totes les cases.