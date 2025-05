Hivern humil, creixent saviesa

Amb el volum Temptant l’equilibri (1973) es presentaven quatre poetes aleshores joves abocats al desconcert: Lleonard Muntaner, Joan Perelló, Damià Pons i Guillem Soler. El segon hi deia: «Malgrat tot, intent, assaig, procur/donar el que em deixen/la mar, les muntanyes, la vida...». Perelló publicà després Sempre trobaré algun dolor (1973) i una aportació nova en la poesia mallorquina contemporània, Baf de llavis (1976) amb proses poètiques producte d’una cerca tan improvisada com arriscada. Perelló explorava el llenguatge. Encara ho fa.

De sobte, l’escriptor callà. Passaren anys. Podem imaginar circumstàncies i dedicacions familiars, laborals, polítiques, tal vegada d’auto-formació literària o de necessari recolliment. No menys de sobte, l’any 1997 el poeta guanya un premi amb Carasses, que publica. L’any 2001 publica La set del viatger, el 2002 Sal de Migjorn, i a partir d’aquí un regueró de premis i llibres, publicats ara sense espera, confirma la qualitat indiscutible del seu treball. El poeta ha assolit una maduresa singular. Amb Inventari d’omissions (2011), L’atles deshabitat (2015), Mans de presagi (2021) i altres treballs (amb incursions en la narrativa) cerca la casta de saviesa que només pot trobar-se en la poesia.

Amb el recent Hivern humil (2025), en Joan Perelló ens ofereix tant poemes amb versos i mètriques formals com noves proses i poemes lliures, tot ben triat i compost, brufat amb detalls aforístics que ens somouen o amb endemeses que, per clares i contundents, nafren: «I com caurà la nit quan faltaré?», demana. El jove poeta desorientat dels anys setanta –qui no hi estava, desorientat, en aquell temps?- és ara un pensador que anota amb escriptura tallant un registre de certeses. I segurament els darrers, inevitables dubtes. Ho fa com sempre en silenci, amb tenacitat discreta, després d’un llarg camí d’estudi i proves, reptes, ensopegades, llençols suats i tasts de sal en recons humits del cos i en els paisatges de la terra que estima.

Hivern humil és, potser més que cap altre llibre seu, el destil·lat d’una poètica. Perelló hi és sencer: por, jazz, saliva, desencís, naturalesa, amor, la inevitable decrepitud, la mort entrevista a la fi, i en cada pàgina un aparentment erràtic però molt fecund deambular pels laberints de l’escriptura i del viure. A Hivern humil s’hi manifesta plenament la seva personal manera de fer poesia, i de cercar-la: «a ràfegues» (Bartomeu Fiol), «en fragments o llambregades» (Sam Abrams), com si formassin un «dietari íntim, fragmentat i unitari a la vegada» (Damià Pons), alçant la veu «per proclamar la seva esperança i la seva fascinació per la vida» (Antoni Vidal Ferrando), escrivint «poesia senzilla i dura al mateix temps» (Rafel Jaume), poesia que obeeix sovint «a la rítmica i a l’essència del jazz i a la seva alta capacitat per a la improvisació» (Jaume C. Pons Alorda). Sens dubte, una sàvia i molt elaborada improvisació.

Hivern humil, de Joan Perelló (Adia edicions, col·lecció Ossos de sol, núm 88. Calonge, 2025) fou presentat a Embat, dia 6 de maig passat, en el marc del cinquantè aniversari d’aquesta veterana i imprescindible llibreria de Palma.