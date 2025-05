FarTsa els Pro-scrits

És difícil catalogar FarTsa. Componen el llibre un conjunt heterogeni de reflexions de l’autor provocades per un succés, un cop, com un big bang –que en cap moment s’explica o es comenta, doncs no interessa–, que va canviar, si no la seva vida, sí el punt de vista cap al seu entorn que no es altre que un centre públic d’educació, un Institut, un IES.

El llibre s’articula en una sèrie d’al·legacions, suposadament escrites per altres professors –encara que en la major part de les ocasions no s’aprecia el canvi de la veu reflexiva–, arran del que va representar en unes circumstàncies concretes per ells en Pro, que així es diu el personatge objecte dels escrits, que aporta el fil d’unió a les esmentades al·legacions; aquestes enceten diferents assumptes del dia a dia d’un institut i del sistema educatiu; es comenta o es critica obertament, l’oportunisme d’algunes persones, de vegades vinculades a l’òrbita de la «gestió»; els vanitosos, els llepaculs, els «trepas»; aquells que pensen que la seva visió de la realitat i la seva manera d’actuar és l’única possible i que per tant totes les altres són errònies i s’han d’esmenar; els que critiquen i no aporten cap solució; els defensors de l’ús de les tecnologies, les pantalles i per contra els seus detractors, un llarg etcètera, que no acabaria mai de resumir, presentades amb la fórmula «Hi ha persones que…»

Entre aquest cúmul d’al·legacions se situa la història d’una jove, na Mireia Popu, arquetípic d’alumna molt acurada de la seva imatge, dins les «noves» classes del «nou» professor que intenta que els alumes vagin més enllà i reflexionin sobre els seus espais vitals: la casa, el cos. També inclou els relats Estampida i Paco Cabello escrits per en Joan Borràs, amb un to quasi esperpèntic, fins i tot desgavellat.

Un dels grans assumptes que toca el llibre és l’humor. «Ha de tenir límits l’humor?» es pregunta en una de les al·legacions. L’humor és una constant del llibre i també de l’autor, el qual en 2003, quan ens vam conèixer a l’institut, ja feia gala dels seus acudIES, abans de batiar-los així; de fet el joc de paraules és una de les característiques més personals de l’estil d’en Joan Aguiló, que sempre dona voltes a les paraules, com l’humorista que capgira la realitat per mostrar-nos la veritat oculta darrere la màscara; des del títol juga amb les paraules, la seva fonètica i el seu significat, així «quan s’està fart de la farsa» sorgeix la farTsa; com Pro-scrits reuneix els escrits, que en forma d’al·legacions dirigeixen a en Pro, que és un proscrit en un sistema que el tracta de pro-blemàtic, pro-vocador, pro-miscu, un sistema dirigit per unes persones que moltes vegades no veuen més enllà de les parets de formigó que les envolten.