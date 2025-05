Alva és també Almaviva

Tenia 98 anys i des del 1989 vivia retirat dels escenaris d’òpera. El seu nom complet era Luis Ernesto Alva y Talledo, tot i que en el món de la música era conegut com a Luigi Alva, el seu nom artístic.

Havia nascut a Lima, la ciutat en la qual vivia darrerament i en la qual va morir, el passat 15 de maig.

La seva veu era molt apropiada pel repertori mozartià i, rossinià. De fet els seus Don Ottavio de «Don Giovanni» o el Comte Almaviva d’»El barber de Sevilla» el convertiren en una estrella.

Era un savi, cosa que no es pot dir de totes les veus, ja que ell tenia la virtut de saber quin era el seu repertori, el tipus d’obres en les quals podia destacar sense problemes vocals que l’obligarien a forçar la veu.

Hi ha un enregistrament històric de l’obra de Rossini sobre el text de Beaumarchais, dirigit per Claudio Abbado i en el qual també trobam les veus de Teresa Berganza, com a Rossina, Herman Prey en el rol de Figaro, Enzo Dara com a Don Bartolo i Paolo Montarsolo cantant Don Basilio. Imprescindible.

Però també podeu recordar Alva escoltant el «Don Giovanni» que dirigí Carlo Maria Giulini el 1959 o «Così fan tutte» de 1971, amb la New Philharmonia Orchestra dirigida per Otto Klemperer.