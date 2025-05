Sens dubte, Montserrat Torrent és, no una organista, sinó l’organista de referència i a la qual acudeixen tota els qui volen destacar en aquest instrument.

Torrent té noranta nou anys, els va complir fa només unes setmanes i amb plena activitat artística.

A través d’una familiar seva i amiga, m’arriba un exemplar del volum «Montserrat Torrent. La dama de l’orgue» que va escriure Albert Torrens a partir d’hores i hores de conversar amb aquesta dama musical a la qual es refereix el títol.

Es tracta d’un llibre preciós, ple de dades, però també de poesia. Escrit a quatre mans, a les pàgines d’aquesta meravella bibliogràfica, editada per Ficta fa cinc anys, trobam textos de l’autor però també, intercalades, expressions de la pròpia Montserrat. És per tant, a més d’una biografia, una espècie d’autobiografia o biografia autoritzada.

Treball exhaustiu, ben documentat, amb redacció acurada, conté dues coses que no poden mancar en aquest tipus de treballs. Per una banda un grapat de fotografies (algunes en color i d’altres, les més antigues, en blanc i negre) i un índex onomàstic. I, a què no endevinaríeu quin és el nom propi que més apareix a les més de quatre-centes pàgines? Bach, sí, el gran mestre, el músic que guia les passes de tot organista. Què dic, organista? De tot músic.