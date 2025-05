Illanvers, i van denou

L’illa de Menorca en vers, amb el seu festival de poesia, música i pintura Illanvers, ha complit denou anys, i la col·lecció de Quaderns Xibau de Poesia que ara publica l’Institut Menorquí d’Estudis, amb la publicació dels textos que es recitaren a la darrera edició, celebra els seus vint-i-cinc títols, més amb els publicats entre 1978 i 1989. Aquests quaderns recullen i plasmen la poesia feta a Menorca i la poesia en català que rau pels seus voltants.

Il·lustra el quadern el menorquí Jordi Cárdenas, que ens presenta als poetes amb una mà pictòrica molt lliure que anticipa la diversitat de les seves líriques. Obr la maonesa Carme Cloquells Tudurí que, amb set poemes, ens fa veure com tot depèn de l’ull: «Són els mateixos ulls / que miren el món?».

Del ferrerienc Damià Rotger Miró el primer que hem de recordar és la seva procedència; fa tants d’anys que és a Mallorca que ens ho hem fet nostre. No sé si és més conegut per la seva monumental tasca en tipografia, com a dissenyador i mestre o en poesia, amb profusió de publicacions. Presideix aquest aplec la remembrança de la mare: «D’ençà que Mare vola, / guardo el cel / dins la banyera / per si en tornar / necessita un lloc / on rentar-se les ales», molts d’ells provinents del seu llibre Umbilical (2023). Entre els inèdits, vull ressaltar “El part i la durada”, que clou: «Açò és: escriure per obrir noves rutes. / Sortosament, la poesia és l’única / força que continua prenyada després de parir.»

Noèlia Díaz Vicedo és una poeta en català nascuda a Alacant que roda el món; del Regne Unit ha recalat ara a la Universitat de les Illes. Mostra una selecció del seu poemari bilingüe Arrels sagnants/Bloody Roots (2017) de gran força expressiva. Un altre tarannà exhibeix a “Ars poetica”, del que em quedo amb: «Phoeta (amb hac o sense hac tan se val: / és el silenci o la destral)». Miquel Àngel Adrover, glossador i poeta nascut a Campos és tal volta el més generosament representat: amb una manera poètica molt narrativa, viatja des de l’homenatge al rajoler Damià Huguet a éssers mítics com Caront o Ícar (i el traspàs), o la denúncia social, de l’esclavatge a la divertida saviesa popular de “Lex tabernaria”.

De Manacor, el veterà Josep Lluís Aguiló ens parla especialment de la por de prendre el vol, capgirant el sentit: la por del pare al vol del fill. I em regala, sense saber-ho, un poema que em faig meu: «L’espina és la protecció perfecta, / a l’espina ningú la pot punxar»; ni és per a mi ni podia saber que duc al nom la mare-de-déu de l’espina. Marta Pérez i Sierra, barcelonina, tanca amb la seva veterania el recull. M’interessa la seva mirada de dona cap a les dones: «Mai no camines sola. / Amb tu van, / (in)cansables, / totes les dones de casa. / I el laberint de poemes / escrits sota el llençol.»