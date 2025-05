X: Mentre dins l’alzinar ja fa una mesada que refilen els rossinyols, els blavets duen posat el ruquet blanc i la sotana blava

Alertava Zygmunt Bauman que l’ús massiu i abusiu de les actuals tecnologies de la comunicació produeix espais efímers on tot s’ha de consumir de manera immediata. És el que va batiar com a realitat líquida. Dit d’una altra manera, si mon pare alçàs el cap, quinze anys després no reconeixeria el seu propi barri. Anava a afirmar ara que les persones necessitam un entorn de referència estable però, ben pensat, aquesta frase podria no ser certa per als joves, els nadius digitals per als quals la constant de la seva vida és precisament el canvi.

Jaume Gual Carbonell és un geògraf que exerceix com a tal mitjançant l’art de la fotografia. Un dels seus talents és, precisament, el de localitzar entorns més o menys antics a partir de quadres, fotografies d’altri, o fins i tot seves, i mirar de fixar una imatge paral·lela actualitzada que, tanmateix, des del moment que és presa ja és passada. Un treball rigorós d’ambients -tant urbans com naturals- que convida a la reflexió.

Alguna de les propostes de Gual ha sortit, precisament d’aquest museu. Es tracta d’un museu ric i divers on tot hi cap, amb peces d’àmbits tan distants que pot arribar a semblar fins i tot inconnex. La primera sala mostra una nodrida exposició d’elements de la prehistòria de Mallorca, amb especial atenció a l’aixovar extret de la cova d’enterrament de sa cometa des Morts, a Escorca, la qual excavà Cristòfol Veny Melià MSSCC. Una altra sala ens presenta una mostra de ceràmica d’un ample ventall d’èpoques i procedències. Hi trobam, a més, altres espais dedicats a l’art litúrgic (amb la corona de la marededéu de Lluc de 1884), als elements domèstics que recreen l’alcova d’una casa bona, etc.

El pis superior del museu de Lluc concentra una col·lecció pictòrica ben interessant, amb noms tan rellevants com Ricard Ankermann, Santiago Russinyol, Joan Miró, Antoni Ribas o Llorenç Cerdà. Un oli de Joaquim de Cabanyes Ballester de 1861 mostra una ciutat ben aïllada del Molinar i del mateix Terreno, un Arenal desert i la encara primigènia façana de la Seu que Juan Bautista Peyronnet Sáez començava a desmuntar per donar-li l’aspecte actual.

És la una. Mentre dins l’alzinar ja fa una mesada que refilen els rossinyols, els blavets duen posat el ruquet blanc i la sotana blava per entonar els cants a la Mare de Déu.