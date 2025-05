Robines és un mite

Miquel Àngel Vidal Pons (Binissalem, 1962) és llicenciat en Filologia Hispànica i doctor en Filologia Catalana. És autor de novel·les, obres de teatre i aplecs de contes. El 2016 va guanyar el premi Ciutat de Palma de narrativa. El tema de la seva tesi doctoral fou la vida i la literatura de Llorenç Moyà (UIB, 2012). Així, ha publicat l’edició crítica de les seves Memòries literàries (2004), diversos pròlegs i articles de la seva obra poètica i també la biografia titulada La tebior dels dies (2013). Recordem que Llorenç Moyà, sobretot poeta i dramaturg, és molt conegut gràcies obres com el Via Crucis i l’Adoració dels tres Reis d’Orient, que se representen cada any a Palma.

El mite de Robines està estructurat en diferents apartats. El primer fa un recorregut per la vida i obra de Llorenç Moyà (1916-1981); a continuació s’expliquen el significat de Binissalem i Robines com a font d’inspiració. Robines és el nom de l’antiga alqueria àrab on s’emplaça la seva vila natal, una mena de paradís perdut. Recordem que Santa Maria de Robines era una de les parròquies citades a la Butlla d’Innocenci IV (1248) i que havia format part de la porció del vescomte de Bearn en el Repartiment derivat de la conquesta de Jaume I. Cal dir que Llorenç Moyà, de jove, durant la Guerra Civil, va iniciar la seva trajectòria literària en castellà, però finalment, a partir de 1941, va triar el català com a llengua habitual per a la seva obra poètica i també l’usà en les narracions. El llibre de Miquel Àngel Vidal analitza totes les produccions de Llorenç Moyà en aquest gènere: a més de les obres en castellà inicials, dues primeres narracions, escrites entre 1945 i 1948, a l’època en què estava plenament influït per l’Escola Mallorquina; tres novel·les curtes, escrites entre 1952 i 1957, en les quals hi ha elements autobiogràfics o tracten sobre avantpassats seus; i el més important d’aquesta producció: els contes, en especial l’aplec A Robines també plou (1958). També estudia els contes publicats a Viatge al país de les cantàrides, i en l’apèndix inclou els tres únics que fins ara havien quedat inèdits.

L’element que lliga tot aquest material narratiu és que la majoria dels seus arguments s’ubiquen a Binissalem-Robines, que es converteix en un espai poètic i mític. De cada una d’aquestes peces l’autor en fa una anàlisi exhaustiva, a més d’explicar els detalls i les circumstàncies de la seva composició.