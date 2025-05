La boca parla quan la mà escriu

Hi ha un aliatge per a la literatura.

L’aliatge és el renou que fa una moneda quan cau damunt el comptador. Se sent de quin aliatge està feta. Se sent si és una moneda bona o una de dolenta. Hi ha un aliatge per a la literatura. El sé sentir de seguida. Si la frase té un aliatge bo, és la frase perfecta. La frase que fa somniar.

La frase feta amb la matèria de què estan fets els somnis.

L’escriptor viu dins la pertorbadora realitat i se’n fa creus, dels esdeveniments que l’envolten arreu i el trasbalsen. Ahir vespre, sense anar més enfora, una amiga que trobà pel carrer se li aferrà pel coll mig plorosa i li va dir que duia quatre cerveses perquè acabava de deixar la seva mare, malalta d’Alzheimer, en una residència. I allò li feia un maler. Però més maler li produïa haver de tancar amb clau la porta de la seva cambra perquè passava pena que sa mare pogués assassinar-la durant la nit. És això la realitat? Em sentia com dins un somni que desplaça, condensa i dissemina la malenconia d’un capvespre primaveral amb ciclogènesi catastròfica. Què passa quan un home no sap, o no pot, o no vol, desitjar, gaudir i estimar? Gairebé sempre tens aquesta seguretat falsa de creure que ja has pogut copsar tots els fils del relat, quan encara no saps ni tan sols si el personatge principal, aquell que escriu en primera persona, voldrà aparèixer al centre de l’escena i ben a prop del públic per dir en veu alta tot allò que el fa sentir, que el pensa, que el crea, que el mostra. Treure les lluors del cristall de la ganga opaca és la meva feina. Ho sé. I de cada vegada em costa més no deixar-me arrossegar per la ganga. Aquesta pedra sense interès pràctic que acompanya un mineral metal·lífer em sedueix com una mala cosa. I em perd entre les dureses de l’opacitat d’un material que cal encendre amb les clarors de la contarella perquè pugui mostrar tota la informació misteriosa, radiant i vertadera que duu dins l’aparent foscor. Feines de manobre, feines de cal·ligrafiador dels no-resos que deixen així mateix una ditada en l’argila del lector. No sé si m’enfil massa per explicar un protagonista que em fuig, que té natura d’anguila, com diria mestre Llull, i llenega entre les mans quan més et penses que l’has caçat. El caçador ha de tenir molta paciència.

Ja ho deia mestre Josep Pla en aquell consell que donava als qui tenien aquest vici diabòlic d’escriure. Cal ser com el caçador: atent, vigilant, calm i amb aquest estat d’eretisme (allò que et posa els pèls drets), que quan l’ocell apareix dins la teva perspectiva estiguis a punt per caçar-lo, amb amor, al vol.

AIguabarreig amb Mathias Énard al fons.

Recordaré uns mots que em digué Mathias Énard a Formentor quan ens coneguérem fa anys i parlàvem de la importància del fet de llegir en una societat cada vegada més analfabèstia: «Llegir et dona el temps per pensar que no et dona cap altra activitat de lleure. La informació que absorbeixes com a lector d’una novel·la, d’un llibre de poemes o d’un assaig i el ritme amb què l’absorbeixes et genera un pensament, una opinió, que d’altra manera no tindries. En llegir et posiciones políticament davant d’allò que llegeixes, perquè els texts et fan preguntes. Fins i tot les novel·les d’evasió et demanen un posicionament, i això sempre serà positiu.»

Ara acab de llegir el seu llibre Desertar (Empúries), en una magnífica traducció de Jordi Martín Lloret en què, amb les seves frases on hi ha una ruminació que queda darrere els llavis, entrunyella dues històries que fonamenten una novel·la en la qual el furor de la guerra per un cantó i la figura d’un científic de pedra picada per la seva coherència ideològica i la seva saviesa per l’altre li serveixen per mostrar-nos uns conflictes clàssics que formen l’atmosfera de l’Europa actual. No es tracta que la subtilesa, la intel·ligència, el significat, la memòria, la imatge o el so acabin prevalent sobre la resta, sinó al contrari, que totes aquestes coses de sobte s’uneixin, en un sol cop de llum, exacte, necessari, i es posin completament en fase i en frase. Puc donar testimoniatge que és molt difícil relatar la barbàrie. Però l’Énard s’hi arrisca amb la història morosa que conta les penúries d’un soldat esgotat, dins un paisatge mediterrani, que fuig, deserta, de la ferotgia de la guerra ignota i que, quan intenta creuar una frontera, es troba amb una al·lota acompanyada d’un ase que també intenta escapar dels bàrbars. L’estil indirecte lliure dels monòlegs del soldat és tot un manifest de la renúncia a la violència i la guerra d’un humà sensible que fuig del combat.

I al mateix temps l’onze de setembre de 2001 a bord d’un paquebot al riu Havel, entre Potsdam i Berlín, el mateix dia de l’atemptat contra les torres del World Trade Center, se celebren unes jornades per fer un homenatge al matemàtic i antifeixista de la RDA Paul Heudeber, que, malgrat ser un supervivent i fugitiu del camp de concentració de Buchenwald, es va mantenir fidel a la utopia comunista fins a la seva mort, els anys noranta. Amb la guerra d’Ucraïna de fons, la filla de Heudeber, Irina, historiadora de les matemàtiques, recorda aquest dia la vida del seu pare (que va quedar a l’Alemanya Oriental fins que va morir) i de la seva mare, Maja Scharnhorst (que va travessar el mur i va passar a l’Alemanya Occidental per donar suport a Willy Brandt). Les delicades i exquisides cartes entre el matemàtic i la seva dona ens donen també un panorama d’una història íntima dins la gran Història.

L’energia que brolla en l’entrecreuament d’aquestes dues històries és electritzant, complexa i hipnòtica. Els fràgils límits entre la civilització i la barbàrie afaiçonen un relat que ens parla amb una veu fluida, sublim, magnètica, crítica, funcional i poètica de la guerra i la supervivència, de les utopies i les decepcions, el compromís i la traïció, la fidelitat i la lucidesa, el difícil amor entre els humans. La prosa creativa de l’Énard té tota una sèrie de variacions que van des de la veu d’un cronista erudit que coneix bé l’Orient i l’Occident, i un lirisme fondo de poeta, fins a un versicle que recorda els ritmes de les cançons de gesta.

Una novel·la que és un dels al·legats més forts i més ben escrits a favor de la pau en la línia dels Camins de glòria de Stanley Kubrick o Res de nou al front de l’oest d’Erich Maria Remarque.

Desertar és, amb el plaer que dona la bona literatura fins i tot quan ens conta els horrors d’una guerra, un manifest de lletra antibel·licista i per a la pau fet per un escriptor que és un testimoniatge viu del nostre temps convulsat i carnisser.