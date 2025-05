Audicions entre amics

Un plaer que tenc i del qual puc gaudir sovint és el d’escoltar música tot sol, a casa. I sense cap lectura ni altre tipus d’entreteniment que pugui destorbar l’estona. Una altra cosa és tenir música de fons mentre es fan altres coses, lectura inclosa. Ara bé, escoltar, escoltar música, ha de ser en silenci i amb els sentits abocats al fet.

Naturalment que la música triada dependrà del moment i d’altres elements, que moltes vegades són inexplicables.

Hi ha, però, una manera d’escoltar música enregistrada que també m’apassiona i em satisfà: escoltar-la amb amics, pocs, que gaudeixen tant o més que jo de la feta. Amics amb els quals, gairebé sempre, descobreixo noves partitures o, si més no, noves versions d’obres ja conegudes.

Amb un grup petit, liderat per Perico Sancho de la Jordana (que sap tant de música com de ciència), ens trobam adesiara Josep Lluis Pol, Lluís Pujadas, Alberto Blanco i Biel Crespo per assaborir obres en companyia. I he de dir que, gairebé sempre, descobreixo obres que ni sabia de la seva existència. La darrera, un Scherzo per a violí i piano, escrit per Johannes Brahms i que pertany a una Sonata coneguda com a “Sonata F-A-E”, que, juntament amb Robert Schumann i Albert Dietrich, escriviren a sis mans i dedicaren al violinista Joseph Joaquim.

El títol de “Sonata F-A-E” prové de les inicials de la frase romàntica Frei aber einsam (lliure però solitari) que havia adoptat l’amic dels tres compositors, Joaquim.

Aquest moviment ha constituït un dels darrers descobriments de les darreres setmanes. Gràcies Perico.