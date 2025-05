Amb molta escuma

El lapislàtzuli és una pedra preciosa difícil de trobar, ens recorda Jon Viñaspre, editor que cerca, avicia i atresora obres singulars. És per això que el seu catàleg és ple a vessar d’obra seva. En descobrir-la, com a lapislàtzuli, no l’amolla i amb la seva persistència tenim a mans noves obres, sempre actuals, de la poeta Canyelles.

La cabra a la portada. Res a dir. Massa fàcil. Antonina Canyelles fa el cafè a l’Oficina on es trobava una tertúlia d’escriptors i amics: «Estic passant / per això / tan bèstia / com són / els petits / i silenciosos / adeus / per sempre». La trobada es manté, malgrat que ara som les admiradores qui ens afegim. Un dia ens enviarà a filar. Però ens sobreviurà, perquè la seva poesia ens punyi amb tot el seu vigor i una gran insistència.

Portada 'Xampu Xampany'. / Antonina Canyelles

Antonina Canyelles té un tarannà poètic diferent que arriba tothom. Esmicola el món i ho fa amb un somrís. Déu-n’hi-do les rialles que surten de la seva lectura. És única per vertadera. Fins fa massa poc amagada, per sort li ha arribat el moment. Potser és la poeta més llegida; el poeta, volia dir. I és que la seva obra ens dona lliçons d’ús del llenguatge, ens fa perdre por a la mort, ens fa obrir els ulls a la realitat que ens posa davant.

Acaba de presentar, amb la jovialitat de sempre, emparada pel seu editor i les dues poenétes que l’aprecien tant com la mestra a elles, que són Laia Malo i Aina Riera, el seu nou llibre Xampú Xampany, títol en record d’un lloc de copes, prou adient per aquesta proposta que en té molta, d’escuma, a vegades dolça i relliscosa, del xampú, com efervescent i sorprenent del xampany. Punyent, sempre.

El poemari es presenta en tres parts. De capçalera, la poeta ens fa a prop a les cabres, als precipicis, a les mirades desafiants; a la seva. A Xampany esclata la part més àcida, la que ens fa veure on som i què retrata. La poeta surt «a basquejar per Ciutat, / a insultar enderrocaments / i reformes». No sols les urbanístiques, a tot li fa punta; ens mostra el món amb els seus ulls mordaços.

A Xampú l’escuma vessa més que no esclata: hi és la família, però també la mort, el record amb un punt de nostàlgia, malgrat que no us ho penseu, tothom rep.

Finalment, un tercer apartat, Xampú Xampany, on la realitat i la beneitura que ens envolta és tota mordacitat. De tot en fa un poema. Massa aviat arribarem al final; la poeta se’n riu del que, tanmateix, ens podrem dur a la tomba, «només coses / petites i alguns / secrets». Tanmateix, res no acaba. A manera d’epíleg, sense ser-ho, encara hi ha més: la glòria del poeta o l’oli del bacallà. I tornar-hi, abans de trobar de nou la cabra i el seu cafè. Cada lectura és altra.