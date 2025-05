Torrent, no. Oceà

La música de Johann Sebastian Bach és no un torrent com el seu nom indica (bach és rierol en alemany), sinó un oceà profund. Conèixer en profunditat la seva obra és tasca poc menys que impossible. Ara bé, una altra cosa és escoltar-la i gaudir-la. I encara més: fer-ho amb alguna de les dues guies que, des de fa uns anys, pública l’editorial Acantilado i que bé poden servir per acostar-nos a aquest univers sonor i polièdric.

Primer, fa uns deu anys, es va posar a l’abast del públic la traducció al castellà del volum «Music in the Castle of Heaven» de Johnn Elliot Gardiner i traduït com a «La música en el Castillo del cielo». Un llibre excel·lent, escrit per un coneixedor de l’obra, religiosa i profana del gran Mestre.

Ara, fa unes setmanes, ha aparegut «El universo musical de Bach», traducció de «Bach’s Musical Universe» de Christoph Wolff.

Tant un com l’altre són llibres extensos, de centenars de pàgines. Com bé mereix una aproximació a aquest músic, sense el qual les maneres de fer música serien diferents. Bach va posar, a més d’unes fites estètiques inabastables, els fonaments dels conceptes harmònics que han fet servir tots els compositors que l’han seguit, des de Haydn a Arvo Pärt, per citar-ne dos, un del classicisme i un altre contemporani. Gardiner, Wolff vos serviran. Llegir els seus volums requereix concentració. Una recomanació: teniu a mà alguna manera de poder escoltar cada una de les obres, a mesura que ens sortiran a camí, citades i analitzades.