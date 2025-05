Paraules per a Lia

Sembla un miracle que un poble, Son Carrió, que no té mil habitants pugui gaudir d’una editorial. Purpurina Editorial, dirigida per Marga Serrano, la qual ha presentat a Can Bum, espai social de Pollença, el llibre «Teixits» d’ Emmi Finozzi. Marga Serrano ha presentat l’autora i el llibre. Emmi ha recitat alguns poemes, i Alicia Olivares, glosadora, ha fet musica de guitarra, versionant en forma de cançó alguns poemes. Vicenç Ferrer Nadal ha fotografiat la coberta a partir d’una pintura seva de tècnica mixta. Carles Grimalt ha fotografiat l’autora.

Una cita de Miquel Martí i Pol introdueix el poemari: Els anys puntuen / amb il·lusions perdudes / totes les rutes.

Emmi Finozzi (Montevideo, 1984, Uruguay). A partir de la seva majoria d’edat (19 anys) es trasllada a Manacor. Llicenciada en Educació Infantil, ara cursa estudis de Comunicació a la UOC, i reparteix el seu temps entre els recitals de poesia i el podcast (Internet): «Callejón Corchea». Amb un llenguatge planer, quasi col·loquial ens parla d’erotisme, d’amor, desamor, desarrelament, i nostàlgia d’un altre país i d’uns altres amors.

Diu Bernat Nadal, en el seu brillant pròleg, que Emmi Finozzi enfila un relat, quasi sempre intimista, que sovint comença amb uns versos planers, per avançar tot seguit cap a un desenllaç sempre emocional.

Impressionen els dos o tres versos finals de molts dels seus poemes d’una taladradora profunditat: El dia que te n’anares / vaig inventar la dona que / tu volies.

El llibre està estructurat en tres parts. «Trobar-te abans de sorgir», «Vincles al cor de les absències», i «Rematar la almadrava», com si es tractàs de tres poemaris distints, però això no minva la seva uniformitat temàtica.

«Trobar-te abans de sorgir»

Quan la pluja

colpeja amb força el meu desig

La pluja, com a metàfora i subtema, travessa els versos quotidians d’aquesta primera part.

«Vincles al cor de les absències»

Llegesc en Bukowski en veu alta / mentre t’esper al llit / necessit el teu sexe...

A partir de la referència a Bukowski, l’autora explicita una poètica de sexe explícit.

«Rematar la almadrava»

Vull aturar el temps / Amb aquella cançó que escoltarem junts...

La melangia, un altre cop, d’una ciutat, Montevideo, i d’un amor llunyà... per tancar el poemari.

Jo, que sent un odi cordial per les noves tecnologies, no som gaire amic de les xarxes socials. Tampoc dels llibres electròniques. Som un lector de paper i no crec, com Paul Auster, que el món es pugui explicar en 140 caràcters.