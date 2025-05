Mística i Popular. Aquests podrien ser, entre molts d’altres, dos adjectius escaients a l’obra de Margarida Mas Pujol, sor Anna Maria del Santíssim Sagrament (1649-1700), recollida en sengles volums per l’escriptora i investigadora mallorquina Rosa Planas: El foc inextingible. Obra mística de sor Anna Maria del Santíssim Sagrament, d’una banda, i Dialogacions i càntics d’amor. Obra completa de sor Anna Maria del Santíssim Sagrament, de l’altra. Es tracta de dos grans estudis -en forma i contingut, val a dir-ho- d’una obra que, a judici de Planas, «situa la seva autora com a la primera escriptora de Mallorca i l’autora més important del Barroc català, a la qual cosa s’uneix també el fet de ser la lul·lista més destacada de tots els temps».

Les Dialogacions i càntics d’amor, el volum objecte d’aquesta ressenya, constitueixen, tal com el seu nom indica, una sèrie de 94 diàlegs a través dels quals sor Anna Maria del SS reflexiona en clau cristiana al voltant d’algunes de les sentències del Llibre d’Amic e Amat, obra cim de la mística lul·liana. Cal ressenyar que ho fa en el català propi de l’època -estam parlant de la darreria del segle XVII-, un registre que presenta castellanismes, reiteracions, expressions col·loquials..., característiques que tanmateix Rosa Planas ha decidit de respectar per dotar l’obra d’una major sensació d’autenticitat i realisme, d’acord amb el context i la societat en què va viure la religiosa valldemossina. Tot un encert, al meu parer, atès que la lectura dels textos esdevé així fresca i espontània, allunyada de la intel·lectualitat i/o el recargolament excessiu propis d’algunes d’aquestes obres o estudis.

Vegem-ne un exemple. A la Dialogació i càntic d’amor núm. 9, encapçalada per la cita «Dix lo Amat a l’Amic: Saps encara que és Amor?», sor Anna Maria hi reflexiona d’aquesta manera: «Amor és aquell cuidado que posen les ànimes per conèixer-me, encara que sia per un camí aspre, penós i tenebrós, sens posar-hi nigun reparo. I d’aquí, después passen a amar-me i después a servir-me». O aquest altre, corresponent a la Dialogació i càntic d’amor núm. 69, encapçalada per la cita «Deia l’Amic al seu Amat: Tu ets tot i per tot e en tot e ab tot. A tu em vull dar tot, per tal que jo t’haja tot.», sobre la qual la mística mallorquina medita en aquests termes: «Què diferents són los hòmens, parl d’aquells qui estan a puestos i obligació de dar audiències, que per arribar a parlar-los són menester tantes circumstàncies que és cosa de llàstima (...). Que la causa d’açò és la poca caritat i no esser amic de pobres, qui d’ordinari per la sua desditxa no poden alcançar lo que per justícia los toca».

Com es pot apreciar, es tracta de reflexions ben adients i contemporànies, malgrat l’època en què varen ser escrites. Tot plegat fa d’aquest magnífic volum un mostrari imprescindible per a conèixer un dels grans tresors de la nostra literatura; una obra que, tal com es diu a la contraportada, culmina la tradició contemplativa lul·liana i que ha sobreviscut a la persecució, la misogínia i l’oblit.