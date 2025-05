Llibres per a Sant Jordi (I IV) / .

Aquesta relació extraordinària anomenada amistat.

La passió dels estranys (Galàxia Gutenberg), de Marina Garcés, és un llibre que fa voltes i revolts a aquest tema tan essencial en la vida dels humans: l’amistat. M’entusiasma la Garcés perquè té un llenguatge planer i fondo alhora, informatiu i ple d’idees en totes les perspectives. Ens recorda que la tradició filosòfica sobre l’amistat comença en el poema Gilgamesh, un dels primers texts escrits que tenim. En els tractats d’Aristòtil es definia la amistat com un vincle pur i desinteressat, horitzontal i lliure, sense els capricis de la passió sexual. Montaigne també en parla llargament a l’elegia al seu amic Étienne de La Boétie i trobam el tema en Simone Weil, Adriana Cavarero, la introducció de l’amic a Facebook, o a E.T. La Garcés ens fa llum sobre aquest vincle enigmàtic que es produeix en contexts ben diversos i ens dona una consciència compartida de la soledat. “Un bon amic és algú que sentim que ens estima i que està amb nosaltres perquè sí”, afirma amb rotunditat. Un llibre que ens empeny a forjar complicitats.

Sau (Males Herbes), de Ferran Garcia, és una novel·la en què una parella innominada, al llarg de cinc anys, ha viscut en una soledat edènica enmig d’un bosc d’una manera tan senzilla com només ho és la felicitat. Quan la dona diu a l’home que ha arribat el seu moment de morir, com havien acordat en un pacte, comença un ritual en què la delicadesa del macabre es conjuga amb la claror de cadascun dels gests d’aquell sacrifici. No podrem entendre aquestes escenes fins a veure la multitud que umpl la Rambla el dia de l’enterrament de Jacint Verdaguer. També ens embarcarem en un vaixell amb la família osonenca Sala de Bruc, que té una plantació de cacau, i arribarem al paisatge espectacular de Guinea Equatorial. En la segona part ens traslladam a l’època en què Sant Romà de Sau es convertirà en un pantà i a les Guilleries hi habiten vaquers trets d’un film de l’oest amb tota l’estètica del western. Ador les descripcions dels paisatges fantasmagòrics i inexistents, la importància que dona a la contarella dels detalls ínfims i aquests microcontes que apareixen quasi sense témer-nos-en. Una novel·la en què l’estranyesa es fa la protagonista, igual que la relació de l’ultramon i els vius i viceversa amb una escriptura del silenci. Bellíssima!

Dos llibres sobre el sofriment ucraïnès i l’esclafament rus. Emporta’t el meu dolor (Comanegra), de Katerina Gordéieva, una periodista russa molt coneguda. Va sortir de Rússia arran de l’annexió de Crimea i viu a Letònia, on segueix exercint el periodisme en llengua russa. Té un canal de YouTube amb dos milions de seguidors i va guanyar el 2022 el premi internacional Anna Politkóvskaia. En el llibre dona la paraula a testimonis de la guerra russa contra Ucraïna molt diversos. Mares de soldats russos, ucraïnesos que han combatut, vídues d’ucraïnesos. No es talla gens i també fa preguntes als habitants de les repúbliques del Donbàs que Rússia va «separar» d’Ucraïna el 2014. Aquestes persones varen veure com els russos, que prometien salvar-los del «feixistes ucraïnesos», destruïen les seves ciutats i creaven mort i desolació. Un llibre que ens ensenya allò que no diuen els diaris. L’altre llibre, El meu país estimat (Segona Perifèria), és de Ielena Kostiutxenko i ens mostra un conjunt de reportatges modèlics i estremidors de la Rússia de la seva infantesa i l’actual publicats durant quinze anys al darrer diari lliure, Nóvaia Gazeta, abans que no fos clausurat pel govern de Putin. Ens explica allò que no arriba aquí pels mitjans de comunicació quotidians: la pobresa de tota la societat que queda fora de Moscou, l’atemptat de Beslan, on 310 persones varen morir després que les forces especials russes assaltassin una escola segrestada pels terroristes a Ossètia del Nord, els internats psiquiàtrics criminals on tanquen els dissidents, la repressió dels adolescents i la comunitat LGBTIQ+, els pobles indígenes maltractats i els crims mediambientals, la corrupció policial i la prostitució de carreteres. Va ser enverinada i va sobreviure. Un retrat calidoscòpic de la Rússia de la darrera dècada fet per una periodista conscienciada que ho va viure en primera persona. Un llibre necessari per a tots els que volen saber la veritat silenciada.

Una història d’amor: Mercè Rodoreda i Armand Obiols.

Una bioficció especialment indicada per a fans de la Rodoreda i l’Obiols. Mercè i Joan (Proa), d’Eva Comas-Arnal, narrativitza l’exili el 1939 al Château de Roissy-en Brie de tot un grup d’intel·lectuals catalans: Anna Murià, Francesc Trabal, Pere Calders, Sebastià Gasch, Joan Oliver, Antoni Maria Sbert... Allà s’enamoren la Mercè i en Joan, com es deien un a l’altre, amb l’aprovació d’uns i el desacord d’altres. El llibre va guanyar el premi Proa i el jurat digué: “Eva Comas-Arnal construeix una intriga, juga hàbilment amb la versemblança i la concatenació d’escenes, imagina diàlegs […] i sotmet tot aquest extraordinari material humà a una dramatització que fa de la seva novel·la una obra única que demostra com la literatura catalana no para d’explorar nous territoris morals i narratius.” Hi surt tot: els dubtes, les convulsions i les contradiccions dels enamorats, les famílies abandonades (la Mercè, el fill, i el Joan, la dona i la filla), el trencament de la colla de Sabadell, l’estada a París, la fugida de la capital de França cap a Llemotges i Bordeus per la invasió nazi, la resistència, el col·laboracionisme, les zones grises, els alts i baixos emocionals, les gelosies, els treballs, la literatura, sempre la literatura, que ambdós practicaven. L’autora s’ha documentat com una historiadora, ha investigat com una filòloga i ha escrit com una novel·lista. El resultat és una obra que fa versemblant allò que desconeixem, s’introdueix en la intimitat fonda i ens entreté amb uns personatges de veres fets literatura.

La història (Quaderns Crema), d’Elsa Morante, és una novel·la ambiciosa que aconsegueix els seus objectius: aproximar-se a la Segona Guerra Mundial i a la primera postguerra italiana a través de la vida d’una mestra d’escola d’origen jueu, que ha sofert tota la crueltat de la guerra, i el seu fill, que prové de la violació d’un militar alemany, Ida i Useppe. Novel·la coral amb un gran conjunt de dramatis personae que fan companyia a la mestra i el fill per una Roma destrossada pels bombardeigs i enrevoltada per uns suburbis on viuen els refugiats, els pròfugs i els abandonats de la societat. Es pot dir que és la novel·la italiana que està a l’alçada d’aquest nou segle, amb molts de problemes semblants als d’aquell passat. L’estimada Natàlia Ginzburg deia que era una de les novel·les més belles del segle XX i que com a novel·lista i com a lectora tenia un sentiment de profunda gratitud a Elsa Morante. Aconselladíssima!