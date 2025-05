Los libros con estilo escogidos por Bellver en Abril del 1 de mayo

Hermètica definició

Els personatges i les situacions que habiten el llibre són el testimoni d’una exploració de Ciutat d’Oblit. Dues portes com dos miralls la franquegen: una penetra les barriades marginals, on no es permet entrar a l’extern. L’altra dirigeix l’avinguda principal cap als laboratoris de la memòria, on se sintetitzen nous records que supleixen els que s’han abandonat.

H. D.

Lleonard Muntaner

20 euros

Ciutat d'oblit

H. D. (el seu nom és Hilda Doolittle) (Pennsilvània, 1886 - Zuric, Suïssa, 1961), va néixer a Bethlehem (Pennsilvània), però als vint-i-cinc anys es mudà a Londres, on va tenir un paper central en els moviments literaris emergents. De fet es va associar primer amb el moviment imatgista i ha estat durant molt de temps considerada l’exquisida miniaturista, imatgista per excel·lència.

Andreu Arranzr

Editorial Bdèria,

11 euros

Aquí, però no del tot

Lillian Ross (1918-2017) revolucionó la forma de contar historias desde las páginas de The New Yorker, su casa durante siete décadas. La escritora y periodista estadounidense cuenta aquí la insólita vida que compartió con William Shawn, legendario editor de la revista, al tiempo que revela sus vínculos con personajes como Charlie Chaplin, Hannah Arendt, Marlene Dietrich y Federico Fellini.

Lillian Ross

Saldonar

22 euros

La otra madre

La otra madre es un libro valiente y honesto sobre el decalaje entre lo que pensamos y lo que sentimos, sobre cómo deseamos que sea el mundo y cómo lo experimentamos. ¿Se apega una madre igual a un hijo que se parece a ella y a uno que no? ¿Cómo de relevantes son los vínculos de sangre? Tina Åmodt se hace preguntas y explora con agudeza cuestiones de la maternidad y las vidas queer.

Tina Amodt

Tránsito Editorial

21,95 euros

Casas limpias

Como cada martes desde que está embarazada, Sol recibe en casa a Diana y a Emily, dos asistentas a las que ha contratado para que la ayuden con las tareas del hogar. Sus ideales modernos van en contra de tener servicio doméstico, así que, lo que a priori iba a ser una ayuda, se vuelve más bien una preocupación constante por el qué dirán: las necesita y al mismo tiempo desearía que no existieran.

María Agúndez

Temas de Hoy

19,90 euros