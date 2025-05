Una bona biografia

William Somerset Maugham, molt jove va conèixer l’èxit com a novel·lista i dramaturg, va ser guionista de cinema, va escriure assaig, a setanta-sis anys va escriure aquesta biografia de Zurbarán que va ser publicada primer a The Cornhill Magazine i després inclòs a The Vagrant Mood el 1958.

Tenim a les mans una acurada edició, en petit format, 60 pàgines, que inclou reproduccions i ens porta a conèixer, la vida i l’obra del pintor Zurbarán (1598-1664). Remuntant-se al s. XIII moment de la fundació del Monestir de Santa Maria de Guadalupe, l’autor té un coneixement profund de l’obra i del context històric que va viure el pintor, Francisco de Zurbaràn, un nen que a dotze anys algú va reparar en els dibuixos que amb un carbonet feia als troncs dels arbres, el noi va ser enviat a Sevilla perquè rebés la formació que el seu pare podia pagar, no va anar a l’estudi d’un dels grans pintors del moment, el va acollir un artesà, un «imaginero», tallador d’imatges, durant els anys d’aprenentatge a Sevilla, el jove es va fer amic de Velázquez, en aquell moment la influència de les escoles italianes era molt important, Ribera va viure a Roma i va treballar amb Caravaggio i aquest va influir en els joves Velázquez i Zurbarán, a divuit anys va signar les primeres imatges de verges, el que seria un dels grans pintors del segle d’Or.

W. Somerset Maugham ens parla de sinceritat, honestedat, dignitat i sobrietat, de la profunditat psicològica dels retrats, l’autor no utilitza el terme bellesa, malgrat tot, les qualitats de l’artista fan possible obres com Beato John Houghton, Museo de Bellas Artes, Cádiz, del qual ens explicarà detalls de la seva vida, i ens diu:

«Me emociona hasta maravillarme...

...Es como si la gracia de Dios hubiera descendido sobre él.»

Quan acabem la nostra lectura, valorem de manera molt especial al novel·lista i dramaturg, ens fascina el rigor i el respecte amb què ens ha presentat al pintor. Una lectura a la qual tornarem.

Zurbarán

W. Somerset Maugham

TraduccióJ Jaime Barón

Casimiro Libros

60 pàgines