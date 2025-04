De la vida de Miquel Barceló

“De la meva vida”, no “la meva vida” és el títol del llibre de Miquel Barceló sobre Miquel Barceló. Des de la primera lletra queda clar que no és una biografia corrent. Tampoc es tracta d’una autobiografia, un gènere de moda, sia escrita de pròpia mà o de la d’un intermediari. La publicació de Galàxia Gutemberg sobre el felanitxer és un autoretrat d’artista. Com en un quadre impressionista, els colors són propers, però no es mesclen. Són l’espectador i la seva sensibilitat els que li donen la forma definitiva a través d’ulls i ment. També es pot assimilar a una obra abstracta, que necessita una reconstrucció per part de l’observador. Barceló ha compost una gran tela, una de les seves pintures amb desenes d’elements –aus, peixos, ous fregits, pa, cebes…– que per separat semblen una petitesa, però que, junts, creen una obra mestra.

El llibre és una barreja de reproduccions de les obres de l’artista, del nin que fou, de l’adult que és i del seu entorn. També hi ha textos extrets dels seus quaderns, explicacions sobre els treballs i reflexions orals recollides per Colette Fellous. Aquesta varietat justifica l’existència de tres tipografies diferents en un volum esplèndidament editat.

Mallorca i la infantesa són el principi vital i l’origen artístic: “És l’illa on vaig néixer, vaig néixer d’ella”. El procés creatiu, els temes i la matèria de les obres no s’entenen sense Mallorca. Ni sense Felanitx. La mare i el pare són ben presents al llibre. De Francisca Artigues heretà el cavallet i les pintures a l’oli (la matèria). Ella li ensenyà els primers secrets artístics (el camí de l’art). Amb Francisca creà uns brodats que mesclen els temes barcelonians i la destresa d’ella amb el fil i l’agulla. Del seu pare, malgrat confessar una relació dolenta, aprengué els noms dels arbres, els aucells i els peixos.

“De la meva vida” recorre les geografies de Barceló. Mallorca, sobretot la mar de Mallorca. Però també París, ciutat on volgué conèixer tots els llocs on residí Picasso. “Sempre he admirat Picasso”. D’Àfrica recorda els amics, les terres, els colors, el fang… l’hipopòtam. “L’arribada al país dogon va ser una revelació. Em varen donar un terreny al costat de la font. De les coves en vaig fer els meus tallers. Tot a la meva vida prenia un nou sentit”.

A l’espera dels seus tapissos per a Notre-Dame de París, la gran tela pel Palau de l’Elisi (que desvetllà Matías Vallés) o de saber si és l’escollit per traduir artísticament la idea de Gaudí per a la façana de la Glòria a la Sagrada Família, el lector comprendrà com afronta obres gegantines de la dimensió dels vitralls de fang a la Bibliotèque National de France, la cúpula de la sala dels Drets Humans de l’ONU a Ginebra o la capella del Santíssim de la Seu de Mallorca. “El meu fresc és com una creació del món, amb tots els peixos i tots els fruits del món”.

El llibre és dens, com les obres més matèriques del felanitxer, i a la vegada lleuger, com les aquarel·les i apunts reproduïts al llarg de les quasi tres-centes pàgines del llibre. Parla de les lectures, del fang o del menjar. Conta anècdotes i ens apropa als personatges que més l’han impressionat, que no són els més poderosos. Però és ja ben al final quan, a parer meu, una imatge resum tota una vida d’artista de Miquel Barceló: des dels humils apunts en els seus quaderns fins a les grans teles. Des de les obres primerenques fins aquelles que li han aportat fama internacional. A les pàgines 258 i 259 es reprodueix la pintura d’una gran taula amb unes estovalles verdes. A sobre hi ha uns ous fregits, una carabassa, una cafetera, un calamar, una sobrassada penjada, un plat de fruites, mitja poma, una caragola de mar, etc. Temes ben presents al llarg de la trajectòria de l’autoretratat. “En realitat, no canviam, sempre som els mateixos –diu–. Sentim les sensacions, l’angoixa en el mateix lloc, com una cosa que et mossega i no et deixa”.