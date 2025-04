Ploms eclesiàstics mallorquins

L’objecte d’aquesta monografia resulta, d’entrada, un camp ignot per al lector comú. Els ploms eren unes peces fetes d’aquest metall que, entre els segles XVI i XIX, s’usaven a moltes parròquies mallorquines per pagar l’assistència dels capellans a les funcions litúrgiques i que, a finals de cada mes, es bescanviaven per diners en efectiu. Amb aquest sistema, es pretenia disciplinar els preveres perquè atenguessin regularment les seves obligacions, però també demorar els pagaments que havia de fer l’entitat eclesiàstica que els usava. Els vals foren els objectes de paper o de cartró que, cap a finals del segle XIX i començaments del XX, substituïren els ploms.

Els ploms eclesiàstics mostren una munió de símbols religiosos i, en el cas de les parròquies de la part forana, motius municipals que identifiquen molts pobles mallorquins. S’hi expliquen les circumstàncies, sovint desconegudes fins ara i, de vegades, fins i tot hilarants, de la introducció i ús d’aquestes peces, tot basant-se en documents històrics, però aquesta obra no va només de numismàtica. També aborda una part de la sempre complexa economia eclesiàstica que romania poc explicada i que, en aquest cas, se centra essencialment en Mallorca: la inversió dinerària dels fidels en la salvació de la seva ànima; l’assignació dels càrrecs i beneficis als preveres, un món esquitxat de favoritismes. En definitiva, així com era el finançament de l’Església mallorquina de temps passats.

El llibre s’estructura en diversos capítols introductoris que expliquen conceptes relacionats amb l’organització econòmica de l’Església, llocs, èpoques, fabricació i usos dels ploms. Segueix amb una catalogació dels ploms i vals parròquia per parròquia, en ordre alfabètic. Una densa monografia, en definitiva, que inclou gairebé mil documents transcrits, fruit de la consulta de més de vint arxius parroquials i més de mitja dotzena de fons particulars, entre documentació i col·leccions numismàtiques que serveixen per fer un estudi acurat del rerefons històric, econòmic i social dels beneficis eclesiàstics. Val a dir que també s’inclou una versió en anglès que pretén atraure l’interès dels numismàtics internacionals. L’autor del pròleg és Josep Amengual i Batle.

Jaume Boada Salom (Palma, 1969), és un historiador especialitzat en l’estudi de les monedes i medalles encunyades a les illes Balears. També ha traduït al català diversos llibres de viatgers estrangers a la Mallorca de fa més d’un segle.