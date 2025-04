Llibres per Sant Jordi (III)

Llegesc amb música.

Borges va dir: «No hay día que no seamos felices en algún momento». No t’agrada, Lectora dels mil i un sexes de l’esperit?

Aquests dies passat he escoltat amb obsessió un concert de Joan Sebastià Bach (Keyboard Concerto núm. 1 en D Minor BMW 1052 dirigit per Leonard Bernstein i amb Glenn Goud com a pianista), que m’ha fet molta de companyia mentre llegia un parell de traduccions de la mestra Virginia Woolf. Cartes d’amor (Editorial Ele Geminada), és la correspondència entre dues dones extraordinàries la Woolf i Vita Sackville-West en què conjuguen discussions sobre la teoria de la literatura amb una passió flamejant d’un amor singular que perfumà i alliberà moltes de dones de tot el segle XX. La mort de Virginia (Editorial Cal Carré), és un conjunt de textos sobre el darrer any de la Woolf. Un capítol de l’autobiografia de Leonard Woolf en què diu literalment que «Pouar en la memòria per extreure’n el record és difícil i dolorós» és una meravella de l’amor més viu. Tres relats breus de la Woolf clouen aquest llibre exquisit. Era Woolf. Les nostres senyores Dalloway (Editorial Barcino), de Mireia Vidal-Conte és una obra curiosa i entretinguda perquè ens mostra la influència de Woolf en escriptores catalanes com Maria Mercè Marçal, Maria Aurèlia Campmany, Montserrat Roig i la mateixa Vidal-Conte. En el volum hi ha també un llibre de poemes, una novel·la apòcrifa del seu alter ego, Clara Frisachs, i un dietari assagístic. Una habitació pròpia (Angle), traduïda magníficament per Maria Bosom, és tot un clàssic woolfià que ens exposa les condicions necessàries per escriure: una habitació pròpia, cinc-centes lliures de renda, conèixer la tradició literària i no tenir ràbia. Una prosa poètica quer m’enamorà fa molts d’anys en què es conjuminen la ficció, la crítica literària i el manifest per aquesta escriptora mundial.

El cos invisible (La Magrana), de Núria Perpinyà ens conta amb una cal·ligrafia impecable una odissea singularíssima: un enzim que vol viure nombroses aventures i desventures. L’Ubis el protagonista recorr el cos humà amb ressons de molts de clàssics: Hamlet de Shakespeare, personatges de Dickens, el Leopold Bloom de James Joyce, versos de Carles Riba, traductor de l’Odissea i el llenguatge d’unes veus pròpies enriquides per la meula fantàstica d’una Perpinyà feta de mots, expressions, frases fetes i lèxic familiar de Ponent català plenes d’ardor i incandescència.

Teoria del joc (Anagrama), de Arià Paco, va ser guardonat amb el premi Anagrama de novel·la. Els temes són d’ara: explorar el desig heterosexual, la vulnerabilitat i les contradiccions entre les noves masculinitats i el feminisme, la culpa per tenir certes fantasies sexuals. L’autor ho diu ben clar: «No tinc ni idea de si els altres homes ho viuen amb aquesta mateixa culpa o si ho viuen de forma molt diferent –amb odi, ràbia, amb felicitat–, si per ells és una cosa divertidíssima i sense problemes, perquè és una conversa que no existeix gaire.» Una novel·la que incita al debat.

Una premi nobel 2024, jove i extraordinària: Hans Kang.

Aquesta bellíssima traducció d’Hèctor Bofill i Hye Young Hu d’Els adéus impossibles (La Magrana) de Han Kang és una denuncia extraordinària contra l’oblit que vol esborrar massacres del segle XX que cal recordar a les totes. Aquí es tracta de l’aixecament a l’illa de Jeju, el 1949, que va provocar la mort de milers de persones. La història va tenir lloc a Corea del Sud i va ser un assassinat col·lectiu de 30.000 humans per part de policies i militars contra un aixecament de camperols que rebutjaven la divisió de Corea en dos països. L’escriptora ens ho conta mitjançant la relació entre dues amigues. Una que es recupera d’un accident a un hospital demana a l’altre que s’instal·li un temps a ca seva per salvar un periquito. Violència, amistat, memòria, duració de les ferides històriques en el pla personal. L’autora treu la història de la família d’una d’elles per crear un llibre lúcid, dur, profund i ple de bellesa.

La edat de la innocència (Viena) d’Edith Wharton. Puc assegurar que he llegit aquesta novel·la tres vegades, i ara una quarta amb la traducció feliç de Marta Pera. La Wharton és crítica, intel·ligentísima i té una sensibilitat literària per pintar universos. Aquí ens situa un home, Newland (el nom no és gens «innocent»), dins un laberint, dins una tela d’aranya en què ha de triar entre dues dones: la dona de món que la sap llarga, que està perfumada d’història i d’aventures dissolutes i la dona innocent que li donarà una vida familiar sense regirs, calma, tranquil·la i infinitament avorrida. Ha de triar entre el políticament correcte i la intensitat d’una existència plena de sensacions. No sabem si es quedarà amb l’educada o perfecta doneta o la mormolada i excitant comtessa divorciada. La innocència i els seus poders no s’han d’oblidar. Un llibre amic!

L’Escrita (L’Altra Editorial), de Perejaume és una joia verbal d’aquest pintor-poeta que no s’atura de cavar i excavar els mateixos temes amb uns llenguatges ben diversos i amarats de les energies més actuals de la lluita per l’art, per la literatura i per la terra. Perejaume ataca la mercantilització amb tot el blablablà que l’envolta i que fa malbé la poesia de l’humà i el no-humà: «Obro una mica la finestra per sentir millor l’escriptura del riu. Amb uns sons que no acaben de ser paraules perquè ningú no els ha posat nom, l’Escrita descabdella històries, ressuscita contes…, jo què sé. Escriure és un acte performatiu o no és escriure. Un escrit, ho és si posa en acte allò que vol dir, no si només pretén descriure-ho. Escriure no és, doncs, descriure sinó fer passar per la lletra el que es pot escriure d’allò que no deixa de no escriure’s». Escriptura d’assaig amarada de poesia.

Nuevo en la ciudad nueva (Visor de Poesía), de Juan Antonio González Iglesias és un poemari que val l’alegria. Passejar per Nàpols de la mà d’un poeta sensible és un dels plers més grans del món. L’altre dia vaig passejar amb el director de cinema Paolo Sorrentino i la seva magnífica Partènope i vaig quedar estorat per segona vegada. Ara els pensaments i reflexions de González Iglesias són un diàleg amb la literatura clàssica d’un home mediterrani de Salamanca la qual cosa sembla un oxímoron i no ho és. El Mediterrani és l’origen d’Europa ens diu a les clares com quan va participar en el Festival de Poesia de la Mediterrània. Dos al·lots que passegen per un museu mig buit inaugura el llibre i la Tomba del capbussador de Paestum el tanca. «Respiro / el claro mar aquí, descanso de esta / época oscura que nos ha tocado», aquests versos podrien ser una faixa d’un poemari que canta una esperança plena de saladina i de carn humana amarada de desig. Tremolador!