Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 24 de abril de 2025

Blai contemplat

Montserrat Alcaraz

Documenta

14 euros

Una invitació a descobrir l’obra i la persona d’un dels grans poetes del segle XX. Blai contemplat és el títol d’un dels poemes que integren el poemari El Jove publicat el 1987 i aquest recull de textos, que voreja la figura i l’obra de Blai Bonet, ens obre la porta a un dels grans poetes de la literatura catalana contemporània. Montserrat Alcaraz destaca l’impacte de Bonet.

Portada del llibre: Blai contemplat, de Montserrat Alcaraz / .

L’Odissea d’en Frau

Alex Ollers

Disset

17 euros

Antoni Frau, un experimentat pescador, s’embarca en el seu llaüt per fer un viatge solitari cap a l’illa de Cabrera. Des del primer moment, nota la presència d’una au que sembla seguir-lo des del cel. Les furioses ones convertiran la seva travessia en una lluita duríssima per controlar la petita embarcació. Des d’aquest moment, viurà una experiència única. Una història il·lustrada.

Portada del llibre: L’Odissea d’en Frau, Alex Ollers / .

La vida secreta del Papa

Jaume Perich

Comanegra

16,50 €

Se cumplen 30 años de la muerte Jaume Perich y nada mejor que rendirle tributo con esta antología de viñetas protagonizadas por uno de sus personajes más queridos: el Papa. Anticlerical y crítico con la Iglesia, el ninotaire y humorista siempre dibujó al Pontífice con simpatía, como demuestran estas tiras, algunas inéditas, en las que aparece esperando el bus, en un recital flamenco y como ecologista.

Mañana

Olalla Castro

Lumen

19,90 €

Un encuentro entre Virginia, profesora universitaria en Barcelona, y Suyin, casada en China con un hombre al que no quiere, marca para ellas el inicio de la reparación de sus heridas, la promesa de un mañana en el que aprender a convivir con la pérdida sin dolor. La primera novela de la poeta Olalla Castro es una historia emocionante, y supone el descubrimiento de una nueva voz narradora.

Una historia sin final

Carlo Ginzburg

Ediciones Ampersand

22 €

A través de una serie de casos más o menos anómalos, el historiador italiano Carlo Ginzburg reflexiona sobre las imágenes en el arte y su largo diálogo con las palabras: de Vasari a Aby Warburg; de Federico Zeri a Anthony Grafton; de Francis Galton a Freud y Wittgenstein. En estos nueve ensayos, el autor no solo descifra textos o analiza imágenes, hace de esa conversación una historia interminable.

El cobertizo

Pablo Gutiérrez

La Navaja Suiza

19 €

En su nueva novela, El cobertizo, Pablo Gutiérrez cuenta la historia de Daniel, quien, tras años de mentiras, escándalos y adicciones, regresa a la casa familiar y lanza una frase que hará que el pasado común se derrumbe. Esa sentencia, terrible si es verdadera, impugna la memoria compartida y obliga a los hermanos a reparar un agravio cruel. Pero ¿y si nada de lo que cuenta el hijo pródigo fuera cierto?

Yo que nunca supe de los hombres

Jacqueline Hapman

Alianza Editorial

13,95 €

Cuarenta mujeres llevan encerradas en un sótano bajo tierra tantos años que han perdido toda noción del tiempo. Sus captores, silenciosos hombres uniformados, no les dirigen la palabra ni las tocan, excepto para asegurarse de que ninguna trate de quitarse la vida. Publicada en 1995 y editada en castellano en 2021 por Alianza, esta novela ha experimentado un inesperado esplendor gracias a TikTok.