Cada any, per aquest temps, el Pla de l’Anzell, entre Felanitx i Vilafranca, es converteix en una estora multicolor, amb els verds de milers de tonalitats, el grocs i blancs de les margalides i, sobretot, el vermell de les roselles. Sí, m’agraden molt les roselles, no sé per què, però des d’infant sempre m’ha cridat l’atenció el seu vellutat toc cromàtic i la seva presència temporal i efímera. La rosella és una de les flors més efímeres, com la de l’ametller. Dura el que dura, que no és molt. Però en aquest interval, entre el néixer i el desaparèixer sedueix i encisa. Sembla poc temps, però en el fons ja fa molt.

Com tots nosaltres, ahir érem més joves i avui ja tenim un any més. I, entremig, hem viscut experiències múltiples, algunes compartides, altres en solitari. Fer anys és viure.

Ha passat un any del 23 d’abril de l’any passat. I és cert, ahir, Sant Jordi de nou; ahir llibres al carrer novament; ahir es tancà una època, avui ja és un altre dia: 1, 2, 3....., 69 i 70.

Tempus fugit. Ara bé faig meva la sentència de Chesterton, segons la qual el pitjor pecat que podem cometre és no haver fet aquelles coses que podíem haver fet. Sentència que Borges reconvertí en «He cometido el peor de los pecados / que un hombre puede cometer: no he sido / feliz».

Idò això, viure i ser feliç en. O al menys, intentar-ho.

Molts d’anys.