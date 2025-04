Cuadro a cuadro

Cuando le conocimos sobre todo sorprendía porque nos hablaba de realidades de difícil acceso, universos tan herméticos como Corea del Norte o China. Se pateó medio mundo contándonos lo poco o mucho que había visto. Todo sus obras desprenden cierta tranquilidad, el sosiego propio del observador objetivo y desapasionado. En esta biografía de Muybridge va un paso más allá y nos ofrece un relato tan arrollador como inesperado. Inesperado porque a estas alturas de la película uno pensaba que poco más se podría añadir sobre pioneros tan célebres como el fotógrafo que atrapó el elusivo movimiento de los caballos. Aparece en todas las enciclopedias y no sólo las de fotografía, también muchos historiadores del arte se han dedicado a analizar su influencia en la obra de algunos conocidos pintores. Delisle no sólo cuenta la vida de Muybridge, también retrata sus alrededores, deteniéndose en los orígenes de la fotografía y el cine. En el segundo caso da la mejor explicación que recuerdo de esa transición del medio fijo a las imágenes en movimiento, con especial atención a las buenas relaciones entre Muybridge y Marey y el papel de los hermanos Lumière. Vaya por delante que todos esos asuntos históricos acaban siendo más fascinantes que las vicisitudes personales del fotógrafo, donde destaca el sórdido pasaje del amante de su mujer. Aunque es un suceso muy estrambótico y Delisle lo cuenta muy bien, me resulta muchos más atractivo el puzzle que compone con piezas que todos creíamos conocer y que, a través de su brillante explicación, encuentran su sitio y se ordenan de manera lógica. Pienso por ejemplo en la primera fotografía, esa imagen borrosa y misteriosa de Niépce, que reproduce, pero acompaña de una reconstrucción dibujada que nos permite identificar realmente los elementos representados. Es un lujo que incluya numerosas reproducciones de los trabajos más relevantes, lo que nos permite juzgar las fotografías originales, a partir de las interpretaciones que el texto sugiere.

El autor aparece al final del trabajo mostrando los clásicos libros de Muybridge, unos volúmenes que muchos atesoramos en nuestras bibliotecas, ya que durante años fueron la mejor (casi la única) gran referencia en el terreno del movimiento humano y animal. Delisle le rinde un fenomenal homenaje, simplemente explicando con claridad los pormenores del proyecto. Primero cuenta sus andanzas por América y todos sus reportajes previos, algunos en espacios tan emblemáticos como el parque nacional de Yosemite, antes de que Ansel Adams lo popularizara. Y luego viene el encuentro con Stanford, un millonario amante de los caballos que desea analizar su movimiento para poder entrenarlos mejor. Así que hay muy poco de artístico en el origen de esa fabulosa serie de imágenes. Más bien un proyecto empresarial y científico, la voluntad de saber más y ver mejor. La relación con el magnate acompañará a Muybridge durante una buena parte de su carrera, permitiéndole trabajar con cierta tranquilidad. Delisle no juega a la dialéctica entre el amo y el esclavo con la pareja. Stanford no se nos presenta como un tirano sino como un personaje con muchos matices, no todos negativos. Y el fotográfo tampoco es exactamente un leal sirviente, todo es humano y real.

Con su sencillo y funcional grafismo el autor describe muy bien ese desplazamiento hacia lo teatral y hasta lo circense del trabajo de Muybridge. Popularizó su obra a base de conferencias y proyecciones que en gran medida adelantaban la posterior magia del cine. Especialmente fascinante resulta su interacción con Marey, que trabajando en ámbitos similares, produjo imágenes muy diferentes.

Una obra imprescindible que no deberían dejar pasar.